"القارحي" لرتبة "رئيس رقباء" بشرطة العاصمة المقدسة
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي، الرقيب أول "نايف عودة القارحي"، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور الأوامر بذلك.
وأعرب رئيس رقباء "القارحي" عن سعادته بالترقية؛ مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"القارحي" لرتبة "رئيس رقباء" بشرطة العاصمة المقدسة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-02-28
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي، الرقيب أول "نايف عودة القارحي"، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور الأوامر بذلك.
وأعرب رئيس رقباء "القارحي" عن سعادته بالترقية؛ مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
11:55 AM
"القارحي" لرتبة "رئيس رقباء" بشرطة العاصمة المقدسة
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي، الرقيب أول "نايف عودة القارحي"، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور الأوامر بذلك.
وأعرب رئيس رقباء "القارحي" عن سعادته بالترقية؛ مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.