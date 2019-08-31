الرائد يسعى لتعطيل الهلال .. والأهلي أمام الاتفاق لمصالحة جماهيره

في ختام الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين في الدمام والقصيم، بينما تأجلت الثالثة التي كانت ستجمع الاتحاد والتعاون.

الاتفاق - الأهلي

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الاتفاق عند الساعة 6:40 مساءً، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الأهلي يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث ومصالحة جماهيره عقب التعادل ( أشبه بالخسارة ) أمام ضيف الدوري الجديد العدالة.

في المقابل يأمل أصحاب الأرض والجمهور مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي والزحف قدماً نحو الصدارة.

الرائد - الهلال

يلتقي الرائد نظيره الهلال عند الساعة 7:05 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال يخوض اللقاء وسط ظروف صعبه، بعد المجهود الكبير الذي بذله أمام الاتحاد ( آسيوياً ) كما يفتقد الفريق لخدمات عبدالله عطيف ومحمد البريك وصالح الشهري، حيث يواصل الثلاثي برنامج تأهليهم.

في المقابل يتسلح الرائد بعاملي الأرض والجمهور، ويسعى لتحقيق النقاط الثلاث ولو من فم الهلال، وبالتالي تحقيق الانتصار الأول له في الدوري.