النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحذير وثلاثة تنبيهات صباحية متقدمة على خارطة "الأرصاد"

تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وإثارة الأتربة وانعدام الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيراً للمنطقة الشرقية، و3 تنبيهات متقدمة لعدة مناطق من حالة تقلبات جوية.

ففي المنطقة الشرقية وتشمل: (حفر الباطن، والخفجي، والقيصومة)، حذّرت من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، التي بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتتواصل حتى الثانية عشرة ظهراً.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقتيْ الحدود الشمالية وتبوك من استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة العاشرة، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، وتشمل: (العاصمة، والمجمعة، والزلفي، والأرطاوية، وسدير، وشقراء، وعفيف، والدوادمي) من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة وتتواصل حتى التاسعة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة هوائية باردة تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية) يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحَب برياح نشطة على منطقتيْ المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحذير وثلاثة تنبيهات صباحية متقدمة على خارطة "الأرصاد"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيراً للمنطقة الشرقية، و3 تنبيهات متقدمة لعدة مناطق من حالة تقلبات جوية.

ففي المنطقة الشرقية وتشمل: (حفر الباطن، والخفجي، والقيصومة)، حذّرت من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، التي بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتتواصل حتى الثانية عشرة ظهراً.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقتيْ الحدود الشمالية وتبوك من استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة العاشرة، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، وتشمل: (العاصمة، والمجمعة، والزلفي، والأرطاوية، وسدير، وشقراء، وعفيف، والدوادمي) من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة وتتواصل حتى التاسعة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة هوائية باردة تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية) يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحَب برياح نشطة على منطقتيْ المدينة المنورة ومكة المكرمة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
08:25 AM

تحذير وثلاثة تنبيهات صباحية متقدمة على خارطة "الأرصاد"

تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وإثارة الأتربة وانعدام الرؤية

أرشيفية
A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
11,569

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيراً للمنطقة الشرقية، و3 تنبيهات متقدمة لعدة مناطق من حالة تقلبات جوية.

ففي المنطقة الشرقية وتشمل: (حفر الباطن، والخفجي، والقيصومة)، حذّرت من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، التي بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتتواصل حتى الثانية عشرة ظهراً.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقتيْ الحدود الشمالية وتبوك من استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة العاشرة، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، وتشمل: (العاصمة، والمجمعة، والزلفي، والأرطاوية، وسدير، وشقراء، وعفيف، والدوادمي) من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة وتتواصل حتى التاسعة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة هوائية باردة تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية) يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحَب برياح نشطة على منطقتيْ المدينة المنورة ومكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي
ضياع الوقت والتفكير..!!

ضياع الوقت والتفكير..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة