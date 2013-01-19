تحذير وثلاثة تنبيهات صباحية متقدمة على خارطة "الأرصاد"

تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وإثارة الأتربة وانعدام الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيراً للمنطقة الشرقية، و3 تنبيهات متقدمة لعدة مناطق من حالة تقلبات جوية.

ففي المنطقة الشرقية وتشمل: (حفر الباطن، والخفجي، والقيصومة)، حذّرت من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، التي بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتتواصل حتى الثانية عشرة ظهراً.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقتيْ الحدود الشمالية وتبوك من استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة العاشرة، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، وتشمل: (العاصمة، والمجمعة، والزلفي، والأرطاوية، وسدير، وشقراء، وعفيف، والدوادمي) من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة وتتواصل حتى التاسعة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة هوائية باردة تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية) يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحَب برياح نشطة على منطقتيْ المدينة المنورة ومكة المكرمة.