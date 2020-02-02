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"ومن أحياها".. مبادرة نوعية للتعامل مع الحالات الطارئة في مدارس مكتب تعليم الرائد

تستهدف أكثر من 450 طالباً و100 إداري

يطلق مكتب التعليم في حي الرائد في الرياض، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ممثلة في النادي الطلابي في كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة، مبادرة لإعداد فرق تدخل سريعة داخل المدارس للتعامل الطبي في الحالات الطارئة، بعنوان "ومن أحياها".

وتهدف المبادرة التي تنطلق فعالياتها في الرابع من فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ20 من الشهر ذاته، إلى تأهيل فرق تدخل سريعة، وتجهيز أشخاص قادرين على تدريب فرق إنقاذ في الأماكن العامة، بخلاف السعي إلى نشر ثقافة التدخل والإنقاذ المباشر، من خلال استهداف تدريب وتثقيف أكثر من 450 طالبًا و100 إداري من مختلف مدارس مكتب تعليم حي الرائد في الرياض.

وفي يومها الأول، تستهدف المبادرة رائدي النشاط، والمرشدين الطلابيين في مدرسة متوسطة ابن الحاجب، إضافة إلى فعاليات تدريبية في المرحلة الثانوية في مسرح مدارس المتقدمة، بينما يشهد الثاني والثالث تدريب الطلاب في المرحلتين الابتدائية المتوسطة، في مسرح مدارس المتقدمة الذي يستضيف البرنامج المعد لمواجهة الظروف الطبية الطارئة والتثقيف بآليات التدخل السريع.

وخلال المبادرة سيتم تدريب المعلمين والإداريين على الإسعافات الأولية بشكل كامل وآليات التعامل مع الظروف الطارئة بطريقة احترافية، فيما سيتم تدريب الطلاب على الإنعاش القلبي الرئوي، وسيحصل كل مشارك في المبادرة، من المعلمين والطلاب على شهادة حضور من مكتب تعليم الرائد.

وأوضح مدير مكتب التعليم في حي الرائد عبدالله بن محمد المهنا، أن المبادرة تأتي مواكبة للأحداث الطبية الطارئة التي يشهدها العالم، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الجيد داخل المدارس للتعامل مع المعطيات الجديدة التي قد تشكل تهديدًا على صحة الطلاب.

وأضاف: أن "مكتب تعليم الرائد له باع طويل في تنفيذ مثل هذه المبادرات النوعية التي تعزز من ثقافة الفرد والمجتمع الطبية، وتحويل الطلاب والمعلمين والإداريين إلى فرق إنقاذ سريعة عبر إكسابهم مهارات الإسعافات الأولية، ومبادئ الحفاظ على الحياة".

ومن أحياها

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ومن أحياها".. مبادرة نوعية للتعامل مع الحالات الطارئة في مدارس مكتب تعليم الرائد
سبق

يطلق مكتب التعليم في حي الرائد في الرياض، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ممثلة في النادي الطلابي في كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة، مبادرة لإعداد فرق تدخل سريعة داخل المدارس للتعامل الطبي في الحالات الطارئة، بعنوان "ومن أحياها".

وتهدف المبادرة التي تنطلق فعالياتها في الرابع من فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ20 من الشهر ذاته، إلى تأهيل فرق تدخل سريعة، وتجهيز أشخاص قادرين على تدريب فرق إنقاذ في الأماكن العامة، بخلاف السعي إلى نشر ثقافة التدخل والإنقاذ المباشر، من خلال استهداف تدريب وتثقيف أكثر من 450 طالبًا و100 إداري من مختلف مدارس مكتب تعليم حي الرائد في الرياض.

وفي يومها الأول، تستهدف المبادرة رائدي النشاط، والمرشدين الطلابيين في مدرسة متوسطة ابن الحاجب، إضافة إلى فعاليات تدريبية في المرحلة الثانوية في مسرح مدارس المتقدمة، بينما يشهد الثاني والثالث تدريب الطلاب في المرحلتين الابتدائية المتوسطة، في مسرح مدارس المتقدمة الذي يستضيف البرنامج المعد لمواجهة الظروف الطبية الطارئة والتثقيف بآليات التدخل السريع.

وخلال المبادرة سيتم تدريب المعلمين والإداريين على الإسعافات الأولية بشكل كامل وآليات التعامل مع الظروف الطارئة بطريقة احترافية، فيما سيتم تدريب الطلاب على الإنعاش القلبي الرئوي، وسيحصل كل مشارك في المبادرة، من المعلمين والطلاب على شهادة حضور من مكتب تعليم الرائد.

وأوضح مدير مكتب التعليم في حي الرائد عبدالله بن محمد المهنا، أن المبادرة تأتي مواكبة للأحداث الطبية الطارئة التي يشهدها العالم، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الجيد داخل المدارس للتعامل مع المعطيات الجديدة التي قد تشكل تهديدًا على صحة الطلاب.

وأضاف: أن "مكتب تعليم الرائد له باع طويل في تنفيذ مثل هذه المبادرات النوعية التي تعزز من ثقافة الفرد والمجتمع الطبية، وتحويل الطلاب والمعلمين والإداريين إلى فرق إنقاذ سريعة عبر إكسابهم مهارات الإسعافات الأولية، ومبادئ الحفاظ على الحياة".

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
04:37 PM

"ومن أحياها".. مبادرة نوعية للتعامل مع الحالات الطارئة في مدارس مكتب تعليم الرائد

تستهدف أكثر من 450 طالباً و100 إداري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يطلق مكتب التعليم في حي الرائد في الرياض، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ممثلة في النادي الطلابي في كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة، مبادرة لإعداد فرق تدخل سريعة داخل المدارس للتعامل الطبي في الحالات الطارئة، بعنوان "ومن أحياها".

وتهدف المبادرة التي تنطلق فعالياتها في الرابع من فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ20 من الشهر ذاته، إلى تأهيل فرق تدخل سريعة، وتجهيز أشخاص قادرين على تدريب فرق إنقاذ في الأماكن العامة، بخلاف السعي إلى نشر ثقافة التدخل والإنقاذ المباشر، من خلال استهداف تدريب وتثقيف أكثر من 450 طالبًا و100 إداري من مختلف مدارس مكتب تعليم حي الرائد في الرياض.

وفي يومها الأول، تستهدف المبادرة رائدي النشاط، والمرشدين الطلابيين في مدرسة متوسطة ابن الحاجب، إضافة إلى فعاليات تدريبية في المرحلة الثانوية في مسرح مدارس المتقدمة، بينما يشهد الثاني والثالث تدريب الطلاب في المرحلتين الابتدائية المتوسطة، في مسرح مدارس المتقدمة الذي يستضيف البرنامج المعد لمواجهة الظروف الطبية الطارئة والتثقيف بآليات التدخل السريع.

وخلال المبادرة سيتم تدريب المعلمين والإداريين على الإسعافات الأولية بشكل كامل وآليات التعامل مع الظروف الطارئة بطريقة احترافية، فيما سيتم تدريب الطلاب على الإنعاش القلبي الرئوي، وسيحصل كل مشارك في المبادرة، من المعلمين والطلاب على شهادة حضور من مكتب تعليم الرائد.

وأوضح مدير مكتب التعليم في حي الرائد عبدالله بن محمد المهنا، أن المبادرة تأتي مواكبة للأحداث الطبية الطارئة التي يشهدها العالم، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الجيد داخل المدارس للتعامل مع المعطيات الجديدة التي قد تشكل تهديدًا على صحة الطلاب.

وأضاف: أن "مكتب تعليم الرائد له باع طويل في تنفيذ مثل هذه المبادرات النوعية التي تعزز من ثقافة الفرد والمجتمع الطبية، وتحويل الطلاب والمعلمين والإداريين إلى فرق إنقاذ سريعة عبر إكسابهم مهارات الإسعافات الأولية، ومبادئ الحفاظ على الحياة".

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