النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1019 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1310 خلال الـ24 ساعة الماضية

الخثلان: صيام 3 أيام لـ"عاشوراء" أكمل وليس بدعة

قال إنها أعلى المراتب.. وذكره جمعُ من أهل العلم

قال الشيخ أ.د. سعد الخثلان، إن هناك أربع مراتب لصيام يوم عاشوراء؛ الأول: هو صيام العاشر فقط، الثاني: هو صيام التاسع والعاشر، الثالث: هو صيام العاشر والحادي عشر، والرابع: وهو صيام التاسع والعاشر والحادي عشر وهو الأكمل.

وبين "الخثلان" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعظم يوم عاشوراء ويتحرى صومه كما قال ابن عباس رضي الله عنه "لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على سائر الأيام من يوم عاشوراء"، أخرجه البخاري في صحيحه.

وأضاف في برنامج "يستفتونك" على قناة رسالة أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم، قالوا هذا يوم نجا الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله، فقال عليه الصلاة والسلام: "نحن أحق بموسى منكم"، فصامه وأمر بصيامه.

وقال "الخثلان": إن ذلك يدل على صيام هذا اليوم الذي يوافق يوم السبت القادم إن شاء الله، مشيرا إلى أنه قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لأن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع كما جاء في صحيح مسلم وذلك لمخالفة اليهود".

وبين أن الأفضل للمسلم أن يصوم التاسع والعاشر، أي يصوم يومي الجمعة والسبت، ولكن إن أراد أن يصوم السبت والأحد فلا بأس لأن الغرض من صيام التاسع هو تحقيق مخالفة اليهود، وهذا يتحقق بصيام يوم الحادي عشر، وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: "صوموا يوما قبله ويوما بعده".

وأشار الشيخ سعد الخثلان إلى أن السنة صيام يوم عاشوراء ومعه يوم قبله أو يوم بعده، لكن من أراد أن يصوم الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر ينوي بذلك الاستكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وينوي به صيام ثلاثة أيام من الشهر، كان ذلك حسناً وهي أعلى المراتب، وهذا ذكره جمع من أهل العلم كابن قيم وابن حجر وغيره.

واختتم بالتأكيد على أن صيام ثلاثة أيام أكمل في تحقيق مخالفة اليهود، وليس من البدعة صيام ثلاثة أيام كما ادعى البعض ولم يقل به عدد من العلماء المتقدمين، وهؤلاء الذين ادعوا ذلك استندوا على حديث صوموا يوما قبله ويوماً بعده، وهذا به نوع من المجازفة، وصيام الأيام الثلاثة يدخل في عموم صيام النافلة. وقال صلى الله عليه وسلم "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم"، رواه مسلم فمن يكثر في صيام في هذا الشهر هو أعظم أجراً وثوباً".

سعد الخثلان يوم عاشوراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخثلان: صيام 3 أيام لـ"عاشوراء" أكمل وليس بدعة
سبق

قال الشيخ أ.د. سعد الخثلان، إن هناك أربع مراتب لصيام يوم عاشوراء؛ الأول: هو صيام العاشر فقط، الثاني: هو صيام التاسع والعاشر، الثالث: هو صيام العاشر والحادي عشر، والرابع: وهو صيام التاسع والعاشر والحادي عشر وهو الأكمل.

وبين "الخثلان" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعظم يوم عاشوراء ويتحرى صومه كما قال ابن عباس رضي الله عنه "لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على سائر الأيام من يوم عاشوراء"، أخرجه البخاري في صحيحه.

وأضاف في برنامج "يستفتونك" على قناة رسالة أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم، قالوا هذا يوم نجا الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله، فقال عليه الصلاة والسلام: "نحن أحق بموسى منكم"، فصامه وأمر بصيامه.

وقال "الخثلان": إن ذلك يدل على صيام هذا اليوم الذي يوافق يوم السبت القادم إن شاء الله، مشيرا إلى أنه قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لأن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع كما جاء في صحيح مسلم وذلك لمخالفة اليهود".

وبين أن الأفضل للمسلم أن يصوم التاسع والعاشر، أي يصوم يومي الجمعة والسبت، ولكن إن أراد أن يصوم السبت والأحد فلا بأس لأن الغرض من صيام التاسع هو تحقيق مخالفة اليهود، وهذا يتحقق بصيام يوم الحادي عشر، وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: "صوموا يوما قبله ويوما بعده".

وأشار الشيخ سعد الخثلان إلى أن السنة صيام يوم عاشوراء ومعه يوم قبله أو يوم بعده، لكن من أراد أن يصوم الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر ينوي بذلك الاستكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وينوي به صيام ثلاثة أيام من الشهر، كان ذلك حسناً وهي أعلى المراتب، وهذا ذكره جمع من أهل العلم كابن قيم وابن حجر وغيره.

واختتم بالتأكيد على أن صيام ثلاثة أيام أكمل في تحقيق مخالفة اليهود، وليس من البدعة صيام ثلاثة أيام كما ادعى البعض ولم يقل به عدد من العلماء المتقدمين، وهؤلاء الذين ادعوا ذلك استندوا على حديث صوموا يوما قبله ويوماً بعده، وهذا به نوع من المجازفة، وصيام الأيام الثلاثة يدخل في عموم صيام النافلة. وقال صلى الله عليه وسلم "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم"، رواه مسلم فمن يكثر في صيام في هذا الشهر هو أعظم أجراً وثوباً".

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
02:26 PM

الخثلان: صيام 3 أيام لـ"عاشوراء" أكمل وليس بدعة

قال إنها أعلى المراتب.. وذكره جمعُ من أهل العلم

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
3,108

قال الشيخ أ.د. سعد الخثلان، إن هناك أربع مراتب لصيام يوم عاشوراء؛ الأول: هو صيام العاشر فقط، الثاني: هو صيام التاسع والعاشر، الثالث: هو صيام العاشر والحادي عشر، والرابع: وهو صيام التاسع والعاشر والحادي عشر وهو الأكمل.

وبين "الخثلان" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعظم يوم عاشوراء ويتحرى صومه كما قال ابن عباس رضي الله عنه "لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على سائر الأيام من يوم عاشوراء"، أخرجه البخاري في صحيحه.

وأضاف في برنامج "يستفتونك" على قناة رسالة أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم، قالوا هذا يوم نجا الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله، فقال عليه الصلاة والسلام: "نحن أحق بموسى منكم"، فصامه وأمر بصيامه.

وقال "الخثلان": إن ذلك يدل على صيام هذا اليوم الذي يوافق يوم السبت القادم إن شاء الله، مشيرا إلى أنه قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لأن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع كما جاء في صحيح مسلم وذلك لمخالفة اليهود".

وبين أن الأفضل للمسلم أن يصوم التاسع والعاشر، أي يصوم يومي الجمعة والسبت، ولكن إن أراد أن يصوم السبت والأحد فلا بأس لأن الغرض من صيام التاسع هو تحقيق مخالفة اليهود، وهذا يتحقق بصيام يوم الحادي عشر، وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: "صوموا يوما قبله ويوما بعده".

وأشار الشيخ سعد الخثلان إلى أن السنة صيام يوم عاشوراء ومعه يوم قبله أو يوم بعده، لكن من أراد أن يصوم الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر ينوي بذلك الاستكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وينوي به صيام ثلاثة أيام من الشهر، كان ذلك حسناً وهي أعلى المراتب، وهذا ذكره جمع من أهل العلم كابن قيم وابن حجر وغيره.

واختتم بالتأكيد على أن صيام ثلاثة أيام أكمل في تحقيق مخالفة اليهود، وليس من البدعة صيام ثلاثة أيام كما ادعى البعض ولم يقل به عدد من العلماء المتقدمين، وهؤلاء الذين ادعوا ذلك استندوا على حديث صوموا يوما قبله ويوماً بعده، وهذا به نوع من المجازفة، وصيام الأيام الثلاثة يدخل في عموم صيام النافلة. وقال صلى الله عليه وسلم "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم"، رواه مسلم فمن يكثر في صيام في هذا الشهر هو أعظم أجراً وثوباً".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,524
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,721
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,998

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة