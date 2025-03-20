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بريطانيا تسجل 30 حالة وفاة بسبب "كورونا"

تقارير إعلامية: معدل الضحايا زاد بنسبة 40%

سجلت الحكومة البريطانية الليلة الماضية 30 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد إلى 144 متوفى.

وتخطت حالات الإصابة به حاجز ثلاثة آلاف حالة؛ إثر تأكيد إصابة 643 شخصًا.

وأوضحت تقارير إعلامية بريطانية اليوم، أن عدد الوفيات من الفيروس زاد بصورة كبيرة أي بنسبة 40%؛ فيما زاد عدد الإصابات به بنسبة 25%.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل 30 حالة وفاة بسبب "كورونا"
سبق

سجلت الحكومة البريطانية الليلة الماضية 30 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد إلى 144 متوفى.

وتخطت حالات الإصابة به حاجز ثلاثة آلاف حالة؛ إثر تأكيد إصابة 643 شخصًا.

وأوضحت تقارير إعلامية بريطانية اليوم، أن عدد الوفيات من الفيروس زاد بصورة كبيرة أي بنسبة 40%؛ فيما زاد عدد الإصابات به بنسبة 25%.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
02:57 PM

بريطانيا تسجل 30 حالة وفاة بسبب "كورونا"

تقارير إعلامية: معدل الضحايا زاد بنسبة 40%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الحكومة البريطانية الليلة الماضية 30 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد إلى 144 متوفى.

وتخطت حالات الإصابة به حاجز ثلاثة آلاف حالة؛ إثر تأكيد إصابة 643 شخصًا.

وأوضحت تقارير إعلامية بريطانية اليوم، أن عدد الوفيات من الفيروس زاد بصورة كبيرة أي بنسبة 40%؛ فيما زاد عدد الإصابات به بنسبة 25%.

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