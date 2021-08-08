النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال الـ24 ساعة.. مصر تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284641 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 232825 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16566 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال الـ24 ساعة.. مصر تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
سبق

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284641 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 232825 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16566 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
08:53 AM

خلال الـ24 ساعة.. مصر تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
374

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284641 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 232825 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16566 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,507
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,282
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,222

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة