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"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الباراغواي تعزيز علاقات الرياض وأسونسيون

ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية

‬ التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة أسونسيون، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الباراغواي أوكليدس أسيفيدو، خلال زيارته الرسمية لجمهورية الباراغواي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، شهدت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين المملكة وجمهورية الباراغواي على الأصعدة كافة.

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الباراغواي حسين عسيري، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الباراغواي تعزيز علاقات الرياض وأسونسيون
سبق

‬ التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة أسونسيون، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الباراغواي أوكليدس أسيفيدو، خلال زيارته الرسمية لجمهورية الباراغواي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، شهدت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين المملكة وجمهورية الباراغواي على الأصعدة كافة.

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الباراغواي حسين عسيري، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:27 PM

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الباراغواي تعزيز علاقات الرياض وأسونسيون

ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة أسونسيون، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الباراغواي أوكليدس أسيفيدو، خلال زيارته الرسمية لجمهورية الباراغواي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، شهدت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين المملكة وجمهورية الباراغواي على الأصعدة كافة.

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الباراغواي حسين عسيري، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

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