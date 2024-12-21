حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من "الهواء القطبي"، وقال إن هذه المناطق ستكون درجة الحرار فيها غداً 3 درجات مئوية مع فرصة للصقيع. جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" بعنوان "تجنبوا الهواء القطبي"، قال فيها: "يا أهل حفر الباطن، القيصومة، الكويت، مناطق شرق حائل، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، المجمعة، شقراء الدوادمي، الرياض العاصمة، الخبر، الجبيل، الظهران، الأحساء.. الصغرى المتوقعة فجر الغد 3_5 درجات مع فرصة للصقيع.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم."

"كراني": درجة الحرارة في هذه المناطق 3 درجات.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-21 حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من "الهواء القطبي"، وقال إن هذه المناطق ستكون درجة الحرار فيها غداً 3 درجات مئوية مع فرصة للصقيع.

جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" بعنوان "تجنبوا الهواء القطبي"، قال فيها: "يا أهل حفر الباطن، القيصومة، الكويت، مناطق شرق حائل، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، المجمعة، شقراء الدوادمي، الرياض العاصمة، الخبر، الجبيل، الظهران، الأحساء.. الصغرى المتوقعة فجر الغد 3_5 درجات مع فرصة للصقيع.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم."

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441 05:48 PM

"كراني": درجة الحرارة في هذه المناطق 3 درجات.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم فرصة للصقيع.. "تجنبوا الهواء القطبي"





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حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من "الهواء القطبي"، وقال إن هذه المناطق ستكون درجة الحرار فيها غداً 3 درجات مئوية مع فرصة للصقيع.

جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" بعنوان "تجنبوا الهواء القطبي"، قال فيها: "يا أهل حفر الباطن، القيصومة، الكويت، مناطق شرق حائل، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، المجمعة، شقراء الدوادمي، الرياض العاصمة، الخبر، الجبيل، الظهران، الأحساء.. الصغرى المتوقعة فجر الغد 3_5 درجات مع فرصة للصقيع.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم."