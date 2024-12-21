النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كراني": درجة الحرارة في هذه المناطق 3 درجات.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم

فرصة للصقيع.. "تجنبوا الهواء القطبي"

حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من "الهواء القطبي"، وقال إن هذه المناطق ستكون درجة الحرار فيها غداً 3 درجات مئوية مع فرصة للصقيع.
جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" بعنوان "تجنبوا الهواء القطبي"، قال فيها: "يا أهل حفر الباطن، القيصومة، الكويت، مناطق شرق حائل، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، المجمعة، شقراء الدوادمي، الرياض العاصمة، الخبر، الجبيل، الظهران، الأحساء.. الصغرى المتوقعة فجر الغد 3_5 درجات مع فرصة للصقيع.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم."

خبير الأرصاد الجوية حسن كراني الهواء القطبي الصقيع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كراني": درجة الحرارة في هذه المناطق 3 درجات.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم
سبق

حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من "الهواء القطبي"، وقال إن هذه المناطق ستكون درجة الحرار فيها غداً 3 درجات مئوية مع فرصة للصقيع.
جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" بعنوان "تجنبوا الهواء القطبي"، قال فيها: "يا أهل حفر الباطن، القيصومة، الكويت، مناطق شرق حائل، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، المجمعة، شقراء الدوادمي، الرياض العاصمة، الخبر، الجبيل، الظهران، الأحساء.. الصغرى المتوقعة فجر الغد 3_5 درجات مع فرصة للصقيع.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم."

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
05:48 PM

"كراني": درجة الحرارة في هذه المناطق 3 درجات.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم

فرصة للصقيع.. "تجنبوا الهواء القطبي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
9,566

حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من "الهواء القطبي"، وقال إن هذه المناطق ستكون درجة الحرار فيها غداً 3 درجات مئوية مع فرصة للصقيع.
جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" بعنوان "تجنبوا الهواء القطبي"، قال فيها: "يا أهل حفر الباطن، القيصومة، الكويت، مناطق شرق حائل، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، المجمعة، شقراء الدوادمي، الرياض العاصمة، الخبر، الجبيل، الظهران، الأحساء.. الصغرى المتوقعة فجر الغد 3_5 درجات مع فرصة للصقيع.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم."

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,547
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,366
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,748
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,196

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة