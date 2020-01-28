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نيجيريا تعلن إحباط 70% من عمليات استهداف منشآتها النفطية

أكدت ملاحقة المجرمين أينما كانوا وتعزيز أساليب الرقابة لأنابيب نقل النفط

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم، أنها تَمكّنت خلال العام الماضي، من إحباط أكثر من 70% من محاولات تخريب المنشآت النفطية في منطقة "دلتا نهر النيجر" التي يتم من خلالها تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وأكد قائد القوة العسكرية النيجيرية لحماية المنشآت النفطية الأدميرال أكينجيدي أكينرينادي، أن هنالك "تراجعًا كبيرًا" في عدد حالات استهداف وتخريب أنابيب النفط وسرقة الخام منها، التي سجلت خلال عام 2019.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات ستزداد خلال العام الجاري عبر ملاحقة المجرمين أينما كانوا، وعبر تعزيز أساليب الرقابة لأنابيب نقل النفط في منطقة "دلتا نهر النيجر".

يُذكر أن مجموعات مسلحة على رأسها جماعة "بوكو حرام"، تقوم باستهداف صادرات نيجيريا من النفط سواء عبر تفجير الأنابيب النفطية، أو عبر سرقتها بعد أن يتم إتلافها.

نيجيريا المنشآت النفطية منطقة دلتا نهر النيجر

الرئيسية/ أخبار العالم

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نيجيريا تعلن إحباط 70% من عمليات استهداف منشآتها النفطية
سبق

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم، أنها تَمكّنت خلال العام الماضي، من إحباط أكثر من 70% من محاولات تخريب المنشآت النفطية في منطقة "دلتا نهر النيجر" التي يتم من خلالها تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وأكد قائد القوة العسكرية النيجيرية لحماية المنشآت النفطية الأدميرال أكينجيدي أكينرينادي، أن هنالك "تراجعًا كبيرًا" في عدد حالات استهداف وتخريب أنابيب النفط وسرقة الخام منها، التي سجلت خلال عام 2019.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات ستزداد خلال العام الجاري عبر ملاحقة المجرمين أينما كانوا، وعبر تعزيز أساليب الرقابة لأنابيب نقل النفط في منطقة "دلتا نهر النيجر".

يُذكر أن مجموعات مسلحة على رأسها جماعة "بوكو حرام"، تقوم باستهداف صادرات نيجيريا من النفط سواء عبر تفجير الأنابيب النفطية، أو عبر سرقتها بعد أن يتم إتلافها.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
08:26 AM

نيجيريا تعلن إحباط 70% من عمليات استهداف منشآتها النفطية

أكدت ملاحقة المجرمين أينما كانوا وتعزيز أساليب الرقابة لأنابيب نقل النفط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم، أنها تَمكّنت خلال العام الماضي، من إحباط أكثر من 70% من محاولات تخريب المنشآت النفطية في منطقة "دلتا نهر النيجر" التي يتم من خلالها تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وأكد قائد القوة العسكرية النيجيرية لحماية المنشآت النفطية الأدميرال أكينجيدي أكينرينادي، أن هنالك "تراجعًا كبيرًا" في عدد حالات استهداف وتخريب أنابيب النفط وسرقة الخام منها، التي سجلت خلال عام 2019.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات ستزداد خلال العام الجاري عبر ملاحقة المجرمين أينما كانوا، وعبر تعزيز أساليب الرقابة لأنابيب نقل النفط في منطقة "دلتا نهر النيجر".

يُذكر أن مجموعات مسلحة على رأسها جماعة "بوكو حرام"، تقوم باستهداف صادرات نيجيريا من النفط سواء عبر تفجير الأنابيب النفطية، أو عبر سرقتها بعد أن يتم إتلافها.

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