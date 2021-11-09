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"حواء القرني": نحتفي بـ7 سنوات من العطاء والإنجازات في عهد خادم الحرمين

قالت إن مملكتنا أصبحت تحتل موقعًا رياديًا رفيعًا على المستويين الإقليمي والعالمي

أكدت الكاتبة الدكتورة حواء القرني، بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وتوليه مقاليد الحكم في المملكة، أن مناسبة ذكرى البيعة السابعة تعد مناسبة عزيزة وغالية علينا جميعًا، حيث يشعر الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز لما تحقق من إنجازات عظيمة في مجالات البناء والتنمية، بالإضافة إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحققت في العهد الزاهر للمليك، الأمر الذي جعل مملكتنا تحتل موقعًا رياديًا رفيعًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتفصيلاً، قالت "القرني" : " على الرغم من جائحة كورونا وما خلفته من تحديات وآثار سلبية على المشهد في مختلف دول العالم، إلا أن مملكتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - رعاهما الله - وبفضل قيادتهما الحكيمة قادا بلادنا نحو تحقيق العديد من المنجزات وفي مختلف المجالات، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتلبي تطلعات شعب المملكة، ومازال العطاء يتواصل بكل همة وعزيمة".


وأشارت إلى أن ما تحقق طوال السنوات السبع الماضية من إنجازات عديدة، هانحن الآن نجني ثمارها، حيث أسهم ذلك في تعزيز مسيرة بلادنا ووضعها في مراتب عليا، أهلها لتتبوأ الصدارة في عديد من المؤشرات العالمية، ولاسيما الاقتصادية، وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، والصناعة، والقطاع اللوجستي، بجانب مشاركة المملكة بقوة في صنع القرار العالمي .

وأكدت الكاتبة حواء القرني، أن الإنجازات اللافتة التي حققتها المملكة خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، لهو مثل يُحتذى به على مستوى المنطقة، مما جعلنا جميعًا نعتز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء.. حفظ الله بلادنا من كل شر وكل مكروه، وأعان ولاة أمرنا على كل ما فيه الخير لبلادنا، ولرفعة شأن مملكتنا الحبيبة.

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"حواء القرني": نحتفي بـ7 سنوات من العطاء والإنجازات في عهد خادم الحرمين
سبق

أكدت الكاتبة الدكتورة حواء القرني، بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وتوليه مقاليد الحكم في المملكة، أن مناسبة ذكرى البيعة السابعة تعد مناسبة عزيزة وغالية علينا جميعًا، حيث يشعر الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز لما تحقق من إنجازات عظيمة في مجالات البناء والتنمية، بالإضافة إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحققت في العهد الزاهر للمليك، الأمر الذي جعل مملكتنا تحتل موقعًا رياديًا رفيعًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتفصيلاً، قالت "القرني" : " على الرغم من جائحة كورونا وما خلفته من تحديات وآثار سلبية على المشهد في مختلف دول العالم، إلا أن مملكتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - رعاهما الله - وبفضل قيادتهما الحكيمة قادا بلادنا نحو تحقيق العديد من المنجزات وفي مختلف المجالات، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتلبي تطلعات شعب المملكة، ومازال العطاء يتواصل بكل همة وعزيمة".


وأشارت إلى أن ما تحقق طوال السنوات السبع الماضية من إنجازات عديدة، هانحن الآن نجني ثمارها، حيث أسهم ذلك في تعزيز مسيرة بلادنا ووضعها في مراتب عليا، أهلها لتتبوأ الصدارة في عديد من المؤشرات العالمية، ولاسيما الاقتصادية، وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، والصناعة، والقطاع اللوجستي، بجانب مشاركة المملكة بقوة في صنع القرار العالمي .

وأكدت الكاتبة حواء القرني، أن الإنجازات اللافتة التي حققتها المملكة خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، لهو مثل يُحتذى به على مستوى المنطقة، مما جعلنا جميعًا نعتز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء.. حفظ الله بلادنا من كل شر وكل مكروه، وأعان ولاة أمرنا على كل ما فيه الخير لبلادنا، ولرفعة شأن مملكتنا الحبيبة.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
12:12 AM

"حواء القرني": نحتفي بـ7 سنوات من العطاء والإنجازات في عهد خادم الحرمين

قالت إن مملكتنا أصبحت تحتل موقعًا رياديًا رفيعًا على المستويين الإقليمي والعالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الكاتبة الدكتورة حواء القرني، بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وتوليه مقاليد الحكم في المملكة، أن مناسبة ذكرى البيعة السابعة تعد مناسبة عزيزة وغالية علينا جميعًا، حيث يشعر الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز لما تحقق من إنجازات عظيمة في مجالات البناء والتنمية، بالإضافة إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحققت في العهد الزاهر للمليك، الأمر الذي جعل مملكتنا تحتل موقعًا رياديًا رفيعًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتفصيلاً، قالت "القرني" : " على الرغم من جائحة كورونا وما خلفته من تحديات وآثار سلبية على المشهد في مختلف دول العالم، إلا أن مملكتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - رعاهما الله - وبفضل قيادتهما الحكيمة قادا بلادنا نحو تحقيق العديد من المنجزات وفي مختلف المجالات، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتلبي تطلعات شعب المملكة، ومازال العطاء يتواصل بكل همة وعزيمة".


وأشارت إلى أن ما تحقق طوال السنوات السبع الماضية من إنجازات عديدة، هانحن الآن نجني ثمارها، حيث أسهم ذلك في تعزيز مسيرة بلادنا ووضعها في مراتب عليا، أهلها لتتبوأ الصدارة في عديد من المؤشرات العالمية، ولاسيما الاقتصادية، وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، والصناعة، والقطاع اللوجستي، بجانب مشاركة المملكة بقوة في صنع القرار العالمي .

وأكدت الكاتبة حواء القرني، أن الإنجازات اللافتة التي حققتها المملكة خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، لهو مثل يُحتذى به على مستوى المنطقة، مما جعلنا جميعًا نعتز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء.. حفظ الله بلادنا من كل شر وكل مكروه، وأعان ولاة أمرنا على كل ما فيه الخير لبلادنا، ولرفعة شأن مملكتنا الحبيبة.

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