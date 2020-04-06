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"الدفاع المدني" يقدم نصائح مهمة للوقاية من أضرار عبث الأطفال في المنزل

تأمين الموقد وفحص الغاز بشكل دوري

قدم الدفاع المدني عبر حسابه بتويتر نصائح مهمة للوقاية من أضرار عبث الأطفال في المنزل.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم ترك مصادر الحريق في متناول الأطفال، مع التأكد من وقايتهم من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز.

كما يجب توعية وتثقيف الأطفال بشأن مخاطر العبث، وإبعاد الأجهزة الكهربائية كالمكواة عن متناولهم، وأيضًا تأمين الموقد وفحص الغاز بشكل دوري.

بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من وجود وسائل السلامة كأجهزة الإنذار وطفايات الحريق، مع تغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، وأخيرًا عدم ترك المواد الكيميائية في أماكن قريبة من متناول الأطفال .

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" يقدم نصائح مهمة للوقاية من أضرار عبث الأطفال في المنزل
سبق

قدم الدفاع المدني عبر حسابه بتويتر نصائح مهمة للوقاية من أضرار عبث الأطفال في المنزل.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم ترك مصادر الحريق في متناول الأطفال، مع التأكد من وقايتهم من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز.

كما يجب توعية وتثقيف الأطفال بشأن مخاطر العبث، وإبعاد الأجهزة الكهربائية كالمكواة عن متناولهم، وأيضًا تأمين الموقد وفحص الغاز بشكل دوري.

بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من وجود وسائل السلامة كأجهزة الإنذار وطفايات الحريق، مع تغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، وأخيرًا عدم ترك المواد الكيميائية في أماكن قريبة من متناول الأطفال .

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:07 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:27 PM

"الدفاع المدني" يقدم نصائح مهمة للوقاية من أضرار عبث الأطفال في المنزل

تأمين الموقد وفحص الغاز بشكل دوري

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,574

قدم الدفاع المدني عبر حسابه بتويتر نصائح مهمة للوقاية من أضرار عبث الأطفال في المنزل.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم ترك مصادر الحريق في متناول الأطفال، مع التأكد من وقايتهم من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز.

كما يجب توعية وتثقيف الأطفال بشأن مخاطر العبث، وإبعاد الأجهزة الكهربائية كالمكواة عن متناولهم، وأيضًا تأمين الموقد وفحص الغاز بشكل دوري.

بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من وجود وسائل السلامة كأجهزة الإنذار وطفايات الحريق، مع تغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، وأخيرًا عدم ترك المواد الكيميائية في أماكن قريبة من متناول الأطفال .

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