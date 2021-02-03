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الإمارات تعلن السماح بالعودة التدريجية إلى المدارس بدءًا من 14 فبراير

وزارة التعليم: خيار "التعليم عن بُعد".. سيظل متاحًا حتى نهاية العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة؛ وذلك ابتداءً من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار "التعليم عن بُعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومديري المدارس.

وقالت إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية ووفق "البيان" الإماراتية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديًا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.

وفي السياق ذاته، عملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضع الصحي، وستواصل المؤسسة تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري والذي يتميز بالمرونة والديناميكية.

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الإمارات تعلن السماح بالعودة التدريجية إلى المدارس بدءًا من 14 فبراير
سبق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة؛ وذلك ابتداءً من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار "التعليم عن بُعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومديري المدارس.

وقالت إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية ووفق "البيان" الإماراتية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديًا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.

وفي السياق ذاته، عملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضع الصحي، وستواصل المؤسسة تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري والذي يتميز بالمرونة والديناميكية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
09:56 AM

الإمارات تعلن السماح بالعودة التدريجية إلى المدارس بدءًا من 14 فبراير

وزارة التعليم: خيار "التعليم عن بُعد".. سيظل متاحًا حتى نهاية العام الدراسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة؛ وذلك ابتداءً من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار "التعليم عن بُعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومديري المدارس.

وقالت إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية ووفق "البيان" الإماراتية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديًا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.

وفي السياق ذاته، عملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضع الصحي، وستواصل المؤسسة تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري والذي يتميز بالمرونة والديناميكية.

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