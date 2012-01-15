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"العصيمي": استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا الأحد على منطقة الباحة

تأثير منخفض قطبي يصل شمال المملكة

توقَّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية والباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي‏، استمرار فرص الأمطار بمشيئة الله اليوم السبت، على منطقة الباحة وأجزاء من عسير، امتدادًا إلى وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، وجنوب الرياض عمومًا إلى المنطقة الشرقية؛ خصوصًا الأجزاء الجنوبية؛ مشيراً إلى أن غداً الأحد تتركز الأمطار جنوب الشرقية، ويبدأ تأثير منخفض قطبي مميز على بلاد الشام وأقصى شمال المملكة.

‏وأضاف: "مساء الأحد، ويوم الاثنين، وجزء من الثلاثاء سنكون على موعد مع منخفض قطبي مميز بإذن الله مترافق مع رطوبة كثيفة؛ متوقعاً ثلوجاً بين الخفيفة والمتوسطة على نطاق واسع تشمل طريف، والقريات، وعرعر، وتبوك، سواءً كمدينة أو المناطق الجبلية صباح الاثنين، وتمتد لاحقاً إلى أجزاء من الجوف، وحائل ورفحاء".

وتابع "العصيمي": "‏تساقط الثلوج يتوقع أن يمتد أيضاً إلى مناطق منخفضة على مستوى سطح البحر ولا يقتصر على المناطق الجبلية".

ولفت "العصيمي" إلى أن المنخفض القطبي يتوقع أن يترافق مع فرص أمطار أيضًا يوم الاثنين بإذن الله على الجنوبية الغربية، وجنوب الرياض، والرياض كمدينة، والدوادمي، والوشم، وجنوب سدير، والمنطقة الشرقية وكذلك سواحل تبوك يوم الاثنين القادم بإذن الله، ونلاحظ موقع المنخفض القطبي ودرجات الحرارة في الطبقات المنخفضة والرطوبة الكثيفة شمال المملكة وحالة ثلجية تستحق الاهتمام والمتابعة.

وأضاف: "كما نلاحظ الكتلة الدافئة والرطوبة على الجنوب الغربي، والوسطى، والشرقية، وفرص الأمطار إن شاء الله".‎‎‎

‏ وقال: "طبعًا لا ننسى أن نذكركم أن ثلوج وأمطار هذا الأسبوع بإذن الله مثل الحالة الأخيرة لا يوجد فيها الكتلة الرطبة التي غرقت في المحيط الهندي، ولا يوجد رياح شرقية أو صبا، خرق القماش نسفتها الرياح الجنوبية الأيام الماضية وأصبحت في خبر كان".

‏ واختتم "العصيمي" توقعاته قائلاً: "يجب الانتباه أيضًا والاستعداد لموجات برد شديدة؛ تبدأ الأحد، وتشتد الاثنين والثلاثاء، وتشتد بشكل أكبر نهاية الأسبوع مع توقع اندفاع كتل قطبية نحو أجواء المملكة". ‎

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العصيمي": استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا الأحد على منطقة الباحة
سبق

توقَّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية والباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي‏، استمرار فرص الأمطار بمشيئة الله اليوم السبت، على منطقة الباحة وأجزاء من عسير، امتدادًا إلى وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، وجنوب الرياض عمومًا إلى المنطقة الشرقية؛ خصوصًا الأجزاء الجنوبية؛ مشيراً إلى أن غداً الأحد تتركز الأمطار جنوب الشرقية، ويبدأ تأثير منخفض قطبي مميز على بلاد الشام وأقصى شمال المملكة.

‏وأضاف: "مساء الأحد، ويوم الاثنين، وجزء من الثلاثاء سنكون على موعد مع منخفض قطبي مميز بإذن الله مترافق مع رطوبة كثيفة؛ متوقعاً ثلوجاً بين الخفيفة والمتوسطة على نطاق واسع تشمل طريف، والقريات، وعرعر، وتبوك، سواءً كمدينة أو المناطق الجبلية صباح الاثنين، وتمتد لاحقاً إلى أجزاء من الجوف، وحائل ورفحاء".

وتابع "العصيمي": "‏تساقط الثلوج يتوقع أن يمتد أيضاً إلى مناطق منخفضة على مستوى سطح البحر ولا يقتصر على المناطق الجبلية".

ولفت "العصيمي" إلى أن المنخفض القطبي يتوقع أن يترافق مع فرص أمطار أيضًا يوم الاثنين بإذن الله على الجنوبية الغربية، وجنوب الرياض، والرياض كمدينة، والدوادمي، والوشم، وجنوب سدير، والمنطقة الشرقية وكذلك سواحل تبوك يوم الاثنين القادم بإذن الله، ونلاحظ موقع المنخفض القطبي ودرجات الحرارة في الطبقات المنخفضة والرطوبة الكثيفة شمال المملكة وحالة ثلجية تستحق الاهتمام والمتابعة.

وأضاف: "كما نلاحظ الكتلة الدافئة والرطوبة على الجنوب الغربي، والوسطى، والشرقية، وفرص الأمطار إن شاء الله".‎‎‎

‏ وقال: "طبعًا لا ننسى أن نذكركم أن ثلوج وأمطار هذا الأسبوع بإذن الله مثل الحالة الأخيرة لا يوجد فيها الكتلة الرطبة التي غرقت في المحيط الهندي، ولا يوجد رياح شرقية أو صبا، خرق القماش نسفتها الرياح الجنوبية الأيام الماضية وأصبحت في خبر كان".

‏ واختتم "العصيمي" توقعاته قائلاً: "يجب الانتباه أيضًا والاستعداد لموجات برد شديدة؛ تبدأ الأحد، وتشتد الاثنين والثلاثاء، وتشتد بشكل أكبر نهاية الأسبوع مع توقع اندفاع كتل قطبية نحو أجواء المملكة". ‎

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
07:59 PM

"العصيمي": استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا الأحد على منطقة الباحة

تأثير منخفض قطبي يصل شمال المملكة

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منصور الشلاقي - الرياض
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توقَّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية والباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي‏، استمرار فرص الأمطار بمشيئة الله اليوم السبت، على منطقة الباحة وأجزاء من عسير، امتدادًا إلى وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، وجنوب الرياض عمومًا إلى المنطقة الشرقية؛ خصوصًا الأجزاء الجنوبية؛ مشيراً إلى أن غداً الأحد تتركز الأمطار جنوب الشرقية، ويبدأ تأثير منخفض قطبي مميز على بلاد الشام وأقصى شمال المملكة.

‏وأضاف: "مساء الأحد، ويوم الاثنين، وجزء من الثلاثاء سنكون على موعد مع منخفض قطبي مميز بإذن الله مترافق مع رطوبة كثيفة؛ متوقعاً ثلوجاً بين الخفيفة والمتوسطة على نطاق واسع تشمل طريف، والقريات، وعرعر، وتبوك، سواءً كمدينة أو المناطق الجبلية صباح الاثنين، وتمتد لاحقاً إلى أجزاء من الجوف، وحائل ورفحاء".

وتابع "العصيمي": "‏تساقط الثلوج يتوقع أن يمتد أيضاً إلى مناطق منخفضة على مستوى سطح البحر ولا يقتصر على المناطق الجبلية".

ولفت "العصيمي" إلى أن المنخفض القطبي يتوقع أن يترافق مع فرص أمطار أيضًا يوم الاثنين بإذن الله على الجنوبية الغربية، وجنوب الرياض، والرياض كمدينة، والدوادمي، والوشم، وجنوب سدير، والمنطقة الشرقية وكذلك سواحل تبوك يوم الاثنين القادم بإذن الله، ونلاحظ موقع المنخفض القطبي ودرجات الحرارة في الطبقات المنخفضة والرطوبة الكثيفة شمال المملكة وحالة ثلجية تستحق الاهتمام والمتابعة.

وأضاف: "كما نلاحظ الكتلة الدافئة والرطوبة على الجنوب الغربي، والوسطى، والشرقية، وفرص الأمطار إن شاء الله".‎‎‎

‏ وقال: "طبعًا لا ننسى أن نذكركم أن ثلوج وأمطار هذا الأسبوع بإذن الله مثل الحالة الأخيرة لا يوجد فيها الكتلة الرطبة التي غرقت في المحيط الهندي، ولا يوجد رياح شرقية أو صبا، خرق القماش نسفتها الرياح الجنوبية الأيام الماضية وأصبحت في خبر كان".

‏ واختتم "العصيمي" توقعاته قائلاً: "يجب الانتباه أيضًا والاستعداد لموجات برد شديدة؛ تبدأ الأحد، وتشتد الاثنين والثلاثاء، وتشتد بشكل أكبر نهاية الأسبوع مع توقع اندفاع كتل قطبية نحو أجواء المملكة". ‎

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