أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز".
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البابا فرانسيس يدخل المستشفى لإجراء جراحة في القولون
"الفاتيكان" أشار إلى أنها مقررة مسبقًا
أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز".
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البابا فرانسيس يدخل المستشفى لإجراء جراحة في القولونصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-04
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
05:13 PM
البابا فرانسيس يدخل المستشفى لإجراء جراحة في القولون
"الفاتيكان" أشار إلى أنها مقررة مسبقًا
أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز".
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