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البابا فرانسيس يدخل المستشفى لإجراء جراحة في القولون

"الفاتيكان" أشار إلى أنها مقررة مسبقًا

أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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البابا فرانسيس يدخل المستشفى لإجراء جراحة في القولون
سبق

أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
05:13 PM

البابا فرانسيس يدخل المستشفى لإجراء جراحة في القولون

"الفاتيكان" أشار إلى أنها مقررة مسبقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

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