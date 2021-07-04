أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

البابا فرانسيس يدخل المستشفى لإجراء جراحة في القولون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-04 أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 05:13 PM

البابا فرانسيس يدخل المستشفى لإجراء جراحة في القولون "الفاتيكان" أشار إلى أنها مقررة مسبقًا





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أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز".