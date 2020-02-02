سعود الحربي يرزق بمولود جديد

رُزق سعود صالح الحربي بمولودٍ سمّاه "عبد العزيز".
وتلقى "الحربي" بهذه المناسبة من زملائه التهاني والتبريكات، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق سعود صالح الحربي بمولودٍ سمّاه "عبد العزيز".
وتلقى "الحربي" بهذه المناسبة من زملائه التهاني والتبريكات، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق سعود صالح الحربي بمولودٍ سمّاه "عبد العزيز".
وتلقى "الحربي" بهذه المناسبة من زملائه التهاني والتبريكات، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق سعود صالح الحربي بمولودٍ سمّاه "عبد العزيز".
وتلقى "الحربي" بهذه المناسبة من زملائه التهاني والتبريكات، جعله الله من مواليد السعادة.