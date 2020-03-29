وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الصاروخية التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية على مدينتي الرياض وجازان.

الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-29 أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الصاروخية التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية على مدينتي الرياض وجازان. وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 02:39 PM

الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة أكدت وقوفها وشعبها إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات





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أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الصاروخية التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية على مدينتي الرياض وجازان.

وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.