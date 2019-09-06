النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس إدارة هيئة الصحفيين ينعى "الشوكاني"

نعى مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، والأسرة الإعلامية، فقيد الوسط الإعلامي والأكاديمي الدكتور محمد بن ناصر الشوكاني -رحمه الله-، رئيس تحرير سعودي جازيت سابقاً، وأحد النخب البارزة في عطائه الإعلامي والثقافي والفكري المتنوع في مجالات الصحافة والترجمة والتأليف والتدريس الجامعي، وإسهاماته العملية في نادي جدة الأدبي، وحسه الإنساني العالي.

ونعزي أنفسنا وعموم أسرة الدكتور الشوكاني وذويه ومحبيه. والله نسأل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس إدارة هيئة الصحفيين ينعى "الشوكاني"
سبق

نعى مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، والأسرة الإعلامية، فقيد الوسط الإعلامي والأكاديمي الدكتور محمد بن ناصر الشوكاني -رحمه الله-، رئيس تحرير سعودي جازيت سابقاً، وأحد النخب البارزة في عطائه الإعلامي والثقافي والفكري المتنوع في مجالات الصحافة والترجمة والتأليف والتدريس الجامعي، وإسهاماته العملية في نادي جدة الأدبي، وحسه الإنساني العالي.

ونعزي أنفسنا وعموم أسرة الدكتور الشوكاني وذويه ومحبيه. والله نسأل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
01:01 AM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
03:50 AM

مجلس إدارة هيئة الصحفيين ينعى "الشوكاني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,082

نعى مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، والأسرة الإعلامية، فقيد الوسط الإعلامي والأكاديمي الدكتور محمد بن ناصر الشوكاني -رحمه الله-، رئيس تحرير سعودي جازيت سابقاً، وأحد النخب البارزة في عطائه الإعلامي والثقافي والفكري المتنوع في مجالات الصحافة والترجمة والتأليف والتدريس الجامعي، وإسهاماته العملية في نادي جدة الأدبي، وحسه الإنساني العالي.

ونعزي أنفسنا وعموم أسرة الدكتور الشوكاني وذويه ومحبيه. والله نسأل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,969
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,495
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,407
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,824

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة