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الضحايا نساء وأطفال.. نيجيريا: مصرع وإصابة عشرات النازحين في تدافع للحصول على مساعدات

لَقِيَ نساء وأطفال مصرعهم إثر تدافع خلال توزيع مساعدات مالية وملابس على آلاف النازحين في شمال شرق نيجيريا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن حشودًا تجمعت للحصول على مساعدات حكومية في بلدة غامبورو بالقرب من حدود الكاميرون، وهي منطقة تشهد هجمات إرهابيين.

يُذكر أن نحو 70 ألف نازح يعيشون بمخيمات متواضعة في غامبورو، ويعتمدون على المساعدات الغذائية من المنظمات الدولية؛ فيما قضى 14 شخصًا الجمعة وأصيب 15 آخرون بحروق بالغة في حريق بالمخيم الرئيسي في البلدة.

نيجيريا

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الضحايا نساء وأطفال.. نيجيريا: مصرع وإصابة عشرات النازحين في تدافع للحصول على مساعدات
سبق

لَقِيَ نساء وأطفال مصرعهم إثر تدافع خلال توزيع مساعدات مالية وملابس على آلاف النازحين في شمال شرق نيجيريا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن حشودًا تجمعت للحصول على مساعدات حكومية في بلدة غامبورو بالقرب من حدود الكاميرون، وهي منطقة تشهد هجمات إرهابيين.

يُذكر أن نحو 70 ألف نازح يعيشون بمخيمات متواضعة في غامبورو، ويعتمدون على المساعدات الغذائية من المنظمات الدولية؛ فيما قضى 14 شخصًا الجمعة وأصيب 15 آخرون بحروق بالغة في حريق بالمخيم الرئيسي في البلدة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:28 AM

الضحايا نساء وأطفال.. نيجيريا: مصرع وإصابة عشرات النازحين في تدافع للحصول على مساعدات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لَقِيَ نساء وأطفال مصرعهم إثر تدافع خلال توزيع مساعدات مالية وملابس على آلاف النازحين في شمال شرق نيجيريا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن حشودًا تجمعت للحصول على مساعدات حكومية في بلدة غامبورو بالقرب من حدود الكاميرون، وهي منطقة تشهد هجمات إرهابيين.

يُذكر أن نحو 70 ألف نازح يعيشون بمخيمات متواضعة في غامبورو، ويعتمدون على المساعدات الغذائية من المنظمات الدولية؛ فيما قضى 14 شخصًا الجمعة وأصيب 15 آخرون بحروق بالغة في حريق بالمخيم الرئيسي في البلدة.

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