أمانة الطائف تُزيل تعديات على منتزه البهيتة البري بالسيل الكبير

مدعومةً بالقوة الأمنية

أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات (بلدية السيل الكبير الفرعية)، جملةً من التعديات العشوائية المخالفة في منتزه البهيتة البري، والتي أقامها محدثون بهدف الاستيلاء على الأراضي الحكومية.

وتمثلت تلك التعديات في غرف من البلك والهنقر، وتوانك مياه كبيرة، ودورات مياه متنقلة، وعقوم ترابية (3 مواقع بطول 50 متراً لكل ضلع)، وشبوك للماشية، وغرف سكنية، بالإضافة إلى استغلال الأراضي بوضع كفرات السيارات وأسلاك شائكة وبلك، وغيرها من أشكال استغلال الأراضي بشكلٍ غير نظامي.

ووقفت لجنة مختصة مكونة من عدة جهات حكومية على الموقع، وأعدت محضراً بأعمال الإزالة التي تمت على الإحداثات غير النظامية، وضمت اللجنة مندوبين عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلدية السيل الكبير الفرعية، وشرطة السيل الكبير، ومركز السيل.

وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية: إنه جرى إنذار المحدثين بضرورة إزالة التعديات واتباع الأنظمة والتعليمات، غير أنها لم تجد تجاوباً من المحدثين.

وأضافت أنه على الفور باشرت آليات الأمانة مدعومةً بالقوة الأمنية بإزالة التعديات وطمس معالمها، لمنع عودة المحدثين إليها، كما تعمل الفرق الرقابية بالبلدية الفرعية على رصد أي شكل من أشكال التعديات والإحداثات المخالفة.