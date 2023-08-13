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أهالي "مرخ بتبوك" يشكون بسبب انعدام التغطية للاتصالات والإنترنت

يضطرون إلى الخروج من منازلهم والتحرك بسياراتهم.. لإجراء مكالمة

عبّر أهالي قرية مرخ التابعة لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، عن استيائهم جراء عدم وجود شبكة تغطية للاتصالات والإنترنت.

وأكد الأهالي أنهم يعانون من عدم وجود تغطية في أجزاء كبيرة من القرية وأحياء شرق المركز، مشيرين إلى أنهم يضطرون للخروج من منازلهم والذهاب بسيارتهم إلى أقرب مكان به تغطية ليتمكنوا من الاتصال عبر هواتفهم الجوالة.

وذكر الأهالي أن القرية تبعد عن محافظة أملج مسافة 50 كليومترًا، فيما يقع أقرب برج منهم على بعد 18 كيلومترًا.

وناشد الأهالي سرعة إنهاء مشكلتهم التي تؤرقهم، مشيرين إلى أن المملكة تشهد فترة تطور تكنولوجي كبير؛ مما جعل التواصل والاتصال عبر الإنترنت شيئاً أساسياً سواء في استخدام الخدمات، أو التعليم عن بعد للطلاب.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي "مرخ بتبوك" يشكون بسبب انعدام التغطية للاتصالات والإنترنت
سبق

عبّر أهالي قرية مرخ التابعة لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، عن استيائهم جراء عدم وجود شبكة تغطية للاتصالات والإنترنت.

وأكد الأهالي أنهم يعانون من عدم وجود تغطية في أجزاء كبيرة من القرية وأحياء شرق المركز، مشيرين إلى أنهم يضطرون للخروج من منازلهم والذهاب بسيارتهم إلى أقرب مكان به تغطية ليتمكنوا من الاتصال عبر هواتفهم الجوالة.

وذكر الأهالي أن القرية تبعد عن محافظة أملج مسافة 50 كليومترًا، فيما يقع أقرب برج منهم على بعد 18 كيلومترًا.

وناشد الأهالي سرعة إنهاء مشكلتهم التي تؤرقهم، مشيرين إلى أن المملكة تشهد فترة تطور تكنولوجي كبير؛ مما جعل التواصل والاتصال عبر الإنترنت شيئاً أساسياً سواء في استخدام الخدمات، أو التعليم عن بعد للطلاب.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
05:21 PM

أهالي "مرخ بتبوك" يشكون بسبب انعدام التغطية للاتصالات والإنترنت

يضطرون إلى الخروج من منازلهم والتحرك بسياراتهم.. لإجراء مكالمة

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بدر الجبل - تبوك
0
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عبّر أهالي قرية مرخ التابعة لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، عن استيائهم جراء عدم وجود شبكة تغطية للاتصالات والإنترنت.

وأكد الأهالي أنهم يعانون من عدم وجود تغطية في أجزاء كبيرة من القرية وأحياء شرق المركز، مشيرين إلى أنهم يضطرون للخروج من منازلهم والذهاب بسيارتهم إلى أقرب مكان به تغطية ليتمكنوا من الاتصال عبر هواتفهم الجوالة.

وذكر الأهالي أن القرية تبعد عن محافظة أملج مسافة 50 كليومترًا، فيما يقع أقرب برج منهم على بعد 18 كيلومترًا.

وناشد الأهالي سرعة إنهاء مشكلتهم التي تؤرقهم، مشيرين إلى أن المملكة تشهد فترة تطور تكنولوجي كبير؛ مما جعل التواصل والاتصال عبر الإنترنت شيئاً أساسياً سواء في استخدام الخدمات، أو التعليم عن بعد للطلاب.

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