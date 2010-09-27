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الولايات المتحدة تسجل 50,584 إصابة جديدة و851 وفاة بكورونا

بلغ إجمالي الإصابات 7,009,216 والوفيات 203,180 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 50,584 إصابة مؤكدة و851 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 7,009,216 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 203,180 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل 50,584 إصابة جديدة و851 وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 50,584 إصابة مؤكدة و851 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 7,009,216 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 203,180 حالة وفاة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
11:19 PM

الولايات المتحدة تسجل 50,584 إصابة جديدة و851 وفاة بكورونا

بلغ إجمالي الإصابات 7,009,216 والوفيات 203,180 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 50,584 إصابة مؤكدة و851 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 7,009,216 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 203,180 حالة وفاة.

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