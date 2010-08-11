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"العدل": قَصْر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي الخاصة بالحجاج على "مشروع المملكة للإفادة"

أكدت أن المخالف يُحال للمحكمة الجزائية

أكدت وزارة العدل قَصْر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بأنواعها كافة، الخاصة بالحجاج، على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وقالت: "يُحال المخالف إلى المحكمة الجزائية لإصدار الحكم، وإلزامه بإعادة قيمة ما باعه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": قَصْر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي الخاصة بالحجاج على "مشروع المملكة للإفادة"
سبق

أكدت وزارة العدل قَصْر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بأنواعها كافة، الخاصة بالحجاج، على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وقالت: "يُحال المخالف إلى المحكمة الجزائية لإصدار الحكم، وإلزامه بإعادة قيمة ما باعه".

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:34 PM

"العدل": قَصْر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي الخاصة بالحجاج على "مشروع المملكة للإفادة"

أكدت أن المخالف يُحال للمحكمة الجزائية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,735

أكدت وزارة العدل قَصْر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بأنواعها كافة، الخاصة بالحجاج، على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وقالت: "يُحال المخالف إلى المحكمة الجزائية لإصدار الحكم، وإلزامه بإعادة قيمة ما باعه".

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