كتل الحكومة اللبنانية توافق على القرارات الإصلاحية لـ"الحريري"

تشمل خصخصة قطاع الاتصالات.. وإصلاح شامل للكهرباء

نقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين، اليوم (الأحد)،أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كل أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدًا.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المائة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.

وتتضمن الورقة الإصلاحية أيضًا خصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.