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كتل الحكومة اللبنانية توافق على القرارات الإصلاحية لـ"الحريري"

تشمل خصخصة قطاع الاتصالات.. وإصلاح شامل للكهرباء

نقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين، اليوم (الأحد)،أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كل أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدًا.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المائة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.

وتتضمن الورقة الإصلاحية أيضًا خصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كتل الحكومة اللبنانية توافق على القرارات الإصلاحية لـ"الحريري"
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين، اليوم (الأحد)،أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كل أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدًا.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المائة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.

وتتضمن الورقة الإصلاحية أيضًا خصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:22 PM

كتل الحكومة اللبنانية توافق على القرارات الإصلاحية لـ"الحريري"

تشمل خصخصة قطاع الاتصالات.. وإصلاح شامل للكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين، اليوم (الأحد)،أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كل أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدًا.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المائة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.

وتتضمن الورقة الإصلاحية أيضًا خصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,370
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,954
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,056
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,833

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