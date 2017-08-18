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"الجذابة" تفوز بالمركز الأول.. و"الوسام" يسجل أفضل توقيت زمني

في ثاني أيام منافسات سن الحقايق بمهرجان ولي العهد

واصلت الحقايق منافساتها وتألقها لليوم الثاني على التوالي، ضمن الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن، بنسخته الثانية.

وشهدت الأشواط، صباح اليوم الأحد، على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن لسن الحقائق مسافة 3 كم، مشاركة واسعة لملاك الهجن من أبناء المملكة العربية السعودية وإخوانهم من دول الخليج، حيث انتزعت "الجذابة" لـ سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري نوماس، أول أشواط البكار، الفترة الصباحية، بتوقيت زمني، قدرة 4:39:85.

وفي المركز الثاني لشوط القعدان، أنهى "الوسام" مراحل الشوط، بأفضل توقيت زمني قدره 4:35:29 دقيقة، وجاءت في الشوط الثالث "شقراء" لرياض ثامر سليمان السعدون 4:41:90.

الشوط 4 "مرهق" لـ سعد حمد هادي الغفراني المري 4:38:81.

الشوط 5 "الغزيل" لـ عايض هندي الدوسري 4:43:87.


الشوط 6 (شغموم) لـ جويعد فهيد ناصر العجمي 4:39:17

الشوط 7 (السلملك) لـ راشد حمد بالزفنة العفاري 4:45:81

الشوط 8 (شهلول) لـ فهيد علي راشد الفهيدة المري 4:47:92

الشوط 9 (سيوف) لـ فهيد راشد فهيد المري 4:43:82

الشوط 10 (ثاعي) لـ مشعل خالد سعود بن حثلين 4:45:30 الشوط 11 (بحور) لـ أحمد خليفة محمد الخييلي 4:41:37

الشوط 12 (العنيد) لـ عايد حماد معيتق الفايدي 4:41:87

الشوط 13 (الفايزة) لـ حمد محمد السالومي الدرعي4:41:11

الشوط 14 (الصارم) لـ فيصل متعب شريم الشمري 4:46:40

الشوط 15 (نهب) لـ مظفر محمد خموشه العامري 4:42:31

الشوط 16 (الإتحادي) لـ راشد حمد بالزفنه العفاري 4:47:52

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"الجذابة" تفوز بالمركز الأول.. و"الوسام" يسجل أفضل توقيت زمني
سبق

واصلت الحقايق منافساتها وتألقها لليوم الثاني على التوالي، ضمن الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن، بنسخته الثانية.

وشهدت الأشواط، صباح اليوم الأحد، على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن لسن الحقائق مسافة 3 كم، مشاركة واسعة لملاك الهجن من أبناء المملكة العربية السعودية وإخوانهم من دول الخليج، حيث انتزعت "الجذابة" لـ سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري نوماس، أول أشواط البكار، الفترة الصباحية، بتوقيت زمني، قدرة 4:39:85.

وفي المركز الثاني لشوط القعدان، أنهى "الوسام" مراحل الشوط، بأفضل توقيت زمني قدره 4:35:29 دقيقة، وجاءت في الشوط الثالث "شقراء" لرياض ثامر سليمان السعدون 4:41:90.

الشوط 4 "مرهق" لـ سعد حمد هادي الغفراني المري 4:38:81.

الشوط 5 "الغزيل" لـ عايض هندي الدوسري 4:43:87.


الشوط 6 (شغموم) لـ جويعد فهيد ناصر العجمي 4:39:17

الشوط 7 (السلملك) لـ راشد حمد بالزفنة العفاري 4:45:81

الشوط 8 (شهلول) لـ فهيد علي راشد الفهيدة المري 4:47:92

الشوط 9 (سيوف) لـ فهيد راشد فهيد المري 4:43:82

الشوط 10 (ثاعي) لـ مشعل خالد سعود بن حثلين 4:45:30 الشوط 11 (بحور) لـ أحمد خليفة محمد الخييلي 4:41:37

الشوط 12 (العنيد) لـ عايد حماد معيتق الفايدي 4:41:87

الشوط 13 (الفايزة) لـ حمد محمد السالومي الدرعي4:41:11

الشوط 14 (الصارم) لـ فيصل متعب شريم الشمري 4:46:40

الشوط 15 (نهب) لـ مظفر محمد خموشه العامري 4:42:31

الشوط 16 (الإتحادي) لـ راشد حمد بالزفنه العفاري 4:47:52

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
04:35 PM

"الجذابة" تفوز بالمركز الأول.. و"الوسام" يسجل أفضل توقيت زمني

في ثاني أيام منافسات سن الحقايق بمهرجان ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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واصلت الحقايق منافساتها وتألقها لليوم الثاني على التوالي، ضمن الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن، بنسخته الثانية.

وشهدت الأشواط، صباح اليوم الأحد، على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن لسن الحقائق مسافة 3 كم، مشاركة واسعة لملاك الهجن من أبناء المملكة العربية السعودية وإخوانهم من دول الخليج، حيث انتزعت "الجذابة" لـ سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري نوماس، أول أشواط البكار، الفترة الصباحية، بتوقيت زمني، قدرة 4:39:85.

وفي المركز الثاني لشوط القعدان، أنهى "الوسام" مراحل الشوط، بأفضل توقيت زمني قدره 4:35:29 دقيقة، وجاءت في الشوط الثالث "شقراء" لرياض ثامر سليمان السعدون 4:41:90.

الشوط 4 "مرهق" لـ سعد حمد هادي الغفراني المري 4:38:81.

الشوط 5 "الغزيل" لـ عايض هندي الدوسري 4:43:87.


الشوط 6 (شغموم) لـ جويعد فهيد ناصر العجمي 4:39:17

الشوط 7 (السلملك) لـ راشد حمد بالزفنة العفاري 4:45:81

الشوط 8 (شهلول) لـ فهيد علي راشد الفهيدة المري 4:47:92

الشوط 9 (سيوف) لـ فهيد راشد فهيد المري 4:43:82

الشوط 10 (ثاعي) لـ مشعل خالد سعود بن حثلين 4:45:30 الشوط 11 (بحور) لـ أحمد خليفة محمد الخييلي 4:41:37

الشوط 12 (العنيد) لـ عايد حماد معيتق الفايدي 4:41:87

الشوط 13 (الفايزة) لـ حمد محمد السالومي الدرعي4:41:11

الشوط 14 (الصارم) لـ فيصل متعب شريم الشمري 4:46:40

الشوط 15 (نهب) لـ مظفر محمد خموشه العامري 4:42:31

الشوط 16 (الإتحادي) لـ راشد حمد بالزفنه العفاري 4:47:52

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