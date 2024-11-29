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رئاسة الحرمين: 13.985 ألف مستفيدة من خدمات الاعمال التطوعية النسائية

خلال الربع الأول من ١٤٤٣هـ.. تضمنت الإحصائية إجمالي الوجبات الموزعة

أعلنت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، إحصائية الربع الأول من العام الهجري ١٤٤٣هـ.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية بيان بنت سالم الهذلي، إحصائية عدد الفرق التطوعية، وعدد المتطوعات، والمستفيدات، وإجمالي عدد الوجبات الموزعة على قاصدات بيت الله الحرام، وكذلك عدد المستفيدات من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.

وبينت الإحصائية أن عدد المستفيدات من الخدمات التطوعية 13.985 ألف مستفيدة وعدد الساعات التطوعية 1660 ساعة وأن عدد الوجبات التي وزعت 11.560 ألف وجبة.

وقدّمت الهذلي، شكرها الجزيل لوكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، على ما توليه من اهتمام وعناية بالخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ورعايته الكريمة لكل ما يخدم ضيوف وقاصدي المسجد الحرام، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

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رئاسة الحرمين: 13.985 ألف مستفيدة من خدمات الاعمال التطوعية النسائية
سبق

أعلنت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، إحصائية الربع الأول من العام الهجري ١٤٤٣هـ.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية بيان بنت سالم الهذلي، إحصائية عدد الفرق التطوعية، وعدد المتطوعات، والمستفيدات، وإجمالي عدد الوجبات الموزعة على قاصدات بيت الله الحرام، وكذلك عدد المستفيدات من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.

وبينت الإحصائية أن عدد المستفيدات من الخدمات التطوعية 13.985 ألف مستفيدة وعدد الساعات التطوعية 1660 ساعة وأن عدد الوجبات التي وزعت 11.560 ألف وجبة.

وقدّمت الهذلي، شكرها الجزيل لوكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، على ما توليه من اهتمام وعناية بالخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ورعايته الكريمة لكل ما يخدم ضيوف وقاصدي المسجد الحرام، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:27 AM

رئاسة الحرمين: 13.985 ألف مستفيدة من خدمات الاعمال التطوعية النسائية

خلال الربع الأول من ١٤٤٣هـ.. تضمنت الإحصائية إجمالي الوجبات الموزعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، إحصائية الربع الأول من العام الهجري ١٤٤٣هـ.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية بيان بنت سالم الهذلي، إحصائية عدد الفرق التطوعية، وعدد المتطوعات، والمستفيدات، وإجمالي عدد الوجبات الموزعة على قاصدات بيت الله الحرام، وكذلك عدد المستفيدات من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.

وبينت الإحصائية أن عدد المستفيدات من الخدمات التطوعية 13.985 ألف مستفيدة وعدد الساعات التطوعية 1660 ساعة وأن عدد الوجبات التي وزعت 11.560 ألف وجبة.

وقدّمت الهذلي، شكرها الجزيل لوكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، على ما توليه من اهتمام وعناية بالخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ورعايته الكريمة لكل ما يخدم ضيوف وقاصدي المسجد الحرام، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

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