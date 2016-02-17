تراجُعٌ في أسعار النفط و"برنت" ما زال فوق ٩٣ دولارًا للبرميل

مع متابعة التوترات الروسية الأوكرانية ووسط مخاوف من تراجع الطلب

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس 1.5% مع متابعة التوترات الروسية الأوكرانية، ووسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، ارتفاع المخزونات بصورة مفاجئة 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من فبراير الجاري، رغم توقعات انخفاضها 200 ألف برميل.

فيما أفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" بأن انفصاليين مدعومين من موسكو، أكدوا أن القوات الأوكرانية خرقت قواعد وقف إطلاق النيران.

من جانبها، أصرت روسيا على أنها جادة بشأن خفض التوترات الراهنة؛ إذ نفت عدة مرات أي خطط لغزو أوكرانيا؛ لكن الولايات المتحدة تؤكد مواصلة موسكو تعزيز وجودها العسكري عند الحدود الأوكرانية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.51% إلى 93.38 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 1.6% مسجلة 92.16 دولارًا للبرميل.