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تراجُعٌ في أسعار النفط و"برنت" ما زال فوق ٩٣ دولارًا للبرميل

مع متابعة التوترات الروسية الأوكرانية ووسط مخاوف من تراجع الطلب

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس 1.5% مع متابعة التوترات الروسية الأوكرانية، ووسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، ارتفاع المخزونات بصورة مفاجئة 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من فبراير الجاري، رغم توقعات انخفاضها 200 ألف برميل.

فيما أفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" بأن انفصاليين مدعومين من موسكو، أكدوا أن القوات الأوكرانية خرقت قواعد وقف إطلاق النيران.

من جانبها، أصرت روسيا على أنها جادة بشأن خفض التوترات الراهنة؛ إذ نفت عدة مرات أي خطط لغزو أوكرانيا؛ لكن الولايات المتحدة تؤكد مواصلة موسكو تعزيز وجودها العسكري عند الحدود الأوكرانية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.51% إلى 93.38 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 1.6% مسجلة 92.16 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجُعٌ في أسعار النفط و"برنت" ما زال فوق ٩٣ دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس 1.5% مع متابعة التوترات الروسية الأوكرانية، ووسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، ارتفاع المخزونات بصورة مفاجئة 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من فبراير الجاري، رغم توقعات انخفاضها 200 ألف برميل.

فيما أفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" بأن انفصاليين مدعومين من موسكو، أكدوا أن القوات الأوكرانية خرقت قواعد وقف إطلاق النيران.

من جانبها، أصرت روسيا على أنها جادة بشأن خفض التوترات الراهنة؛ إذ نفت عدة مرات أي خطط لغزو أوكرانيا؛ لكن الولايات المتحدة تؤكد مواصلة موسكو تعزيز وجودها العسكري عند الحدود الأوكرانية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.51% إلى 93.38 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 1.6% مسجلة 92.16 دولارًا للبرميل.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
10:33 AM

تراجُعٌ في أسعار النفط و"برنت" ما زال فوق ٩٣ دولارًا للبرميل

مع متابعة التوترات الروسية الأوكرانية ووسط مخاوف من تراجع الطلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس 1.5% مع متابعة التوترات الروسية الأوكرانية، ووسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، ارتفاع المخزونات بصورة مفاجئة 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من فبراير الجاري، رغم توقعات انخفاضها 200 ألف برميل.

فيما أفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" بأن انفصاليين مدعومين من موسكو، أكدوا أن القوات الأوكرانية خرقت قواعد وقف إطلاق النيران.

من جانبها، أصرت روسيا على أنها جادة بشأن خفض التوترات الراهنة؛ إذ نفت عدة مرات أي خطط لغزو أوكرانيا؛ لكن الولايات المتحدة تؤكد مواصلة موسكو تعزيز وجودها العسكري عند الحدود الأوكرانية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.51% إلى 93.38 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 1.6% مسجلة 92.16 دولارًا للبرميل.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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