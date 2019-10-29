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"خيرية الأفلاج" تدعم 2500 من محدودي الدخل بخدمات نوعية

215 مستفيدًا من مشروع الناقل الخيري.. ومساعدات مليونية

أطلقت جمعية الأفلاج الخيرية، عدة خدمات لمستفيدي الجمعية، كان آخرها مشروع "الناقل الخيري" الذي استفاد منه منذ انطلاقته هذا الشهر 215 مستفيدًا وتقوم الجمعية بتوفير خدمات نوعية ودعم مليوني للأسر ذات الدخل المحدود، استفاد منها أكثر من 750 أسرة، بها أكثر من 2500 شخص.

وفي لقاء خاص، كشف المدير التنفيذي لجمعية الأفلاج الخيرية إبراهيم الخرعان لـ"سبق" عن عدد من الخدمات النوعية التي بدأت الجمعية في إطلاقها لخدمة هذا العام؛ لافتًا إلى أن الجمعية أطلقت قبل أقل من شهر خدمة "الناقل الخيري"، استفاد منها حتى الآن 215 مستفيدًا، تم خلاله تأمين ميكروباص يقوم بنقل المستفيدين من خدمات الجمعية؛ بحيث يتم توصيل أبناء بعض الأسر المستفيدة للمدارس وتوصيل المستفيدين للدوائر الحكومية وكذلك السوق العام، ويعمل من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وتم تزويد وسيلة النقل بشريحة تتبع ترصد كافة تنقلاته.

وأضاف "الخرعان": أطلقت الجمعية كذلك هذا العام مبادرة التفوق الدراسي لأبناء المستفيدين وفق معاير تم تدوينها، يتم خلالها رصد مبلغ مالي مُجْزٍ بحيث يقوم فريق يضم نخبة من المرشدين الطلابيين المتقاعدين وكوادر مختصة بمتابعة أبناء المستفيدين بالمدارس بكل سرية؛ بهدف تعزيز السلوك الإيجابي والانضباط الدراسي، ورفع مستوى التحصيل.. وفي نهاية العام يتم تكريم أبناء المستفيدين المتميزين والمتفوقين.

وتابع: قامت الجمعية خلال العام المالي الحالي -بفضل من الله ثم بدعم أهل الخير- بتسديد الإيجار عن عدد من المستفيدين بحوالى 400 ألف ريال، وسداد كهرباء عن 137 أسرة بمبلغ تجاوز 160 ألف ريال، كذلك استفاد أكثر من 3 آلاف مواطن من بطاقات العثيم التسوقية التي ضخ فيها أكثر من مليون وخمسمائة ألف، ومن الزكاة الشرعية في رمضان حصل مستفيدو الجمعية على مليون وثلاثمائة وعشرين ألفًا، ومع انطلاق العام الدراسي قُدّم للمستفيدين مبلغ إجمالي 82 ألف ريال حقيبة مدرسية.

واختتم "الخرعان": لم تقتصر خدمات الجمعية على الأهالي فحسب؛ بل قامت بتفطير نحو 1700 عامل يوميًّا خلال شهر رمضان بمبلغ 250 ألف ريال، كما قامت بتنظيم عمرة للأسر الموسمية "الجاليات" استفاد منها 45 أسرة، ووزعت 2000 كرتون من لحوم الفدي.

يُذكر أن "خيرية الأفلاج" تعمل على نقل المستفيدين إلى ممارسين للتجارة، والاعتماد على أنفسهم؛ حيث تُقَدم دورات استشارية وتدريبية لهم، وقامت بتوظيف أكثر من 17 من أبناء المستفيدين في القطاع الخاص، وتعمل بنظام إلكتروني يقوم بتنفيذ كافة إجراءات العمل والتعامل والصرف لضبط العمل والتقديم للاستفادة من خدماتها؛ وفق أحدث التقيات وأنظمة الحوكمة.

خيرية الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"خيرية الأفلاج" تدعم 2500 من محدودي الدخل بخدمات نوعية
سبق

أطلقت جمعية الأفلاج الخيرية، عدة خدمات لمستفيدي الجمعية، كان آخرها مشروع "الناقل الخيري" الذي استفاد منه منذ انطلاقته هذا الشهر 215 مستفيدًا وتقوم الجمعية بتوفير خدمات نوعية ودعم مليوني للأسر ذات الدخل المحدود، استفاد منها أكثر من 750 أسرة، بها أكثر من 2500 شخص.

وفي لقاء خاص، كشف المدير التنفيذي لجمعية الأفلاج الخيرية إبراهيم الخرعان لـ"سبق" عن عدد من الخدمات النوعية التي بدأت الجمعية في إطلاقها لخدمة هذا العام؛ لافتًا إلى أن الجمعية أطلقت قبل أقل من شهر خدمة "الناقل الخيري"، استفاد منها حتى الآن 215 مستفيدًا، تم خلاله تأمين ميكروباص يقوم بنقل المستفيدين من خدمات الجمعية؛ بحيث يتم توصيل أبناء بعض الأسر المستفيدة للمدارس وتوصيل المستفيدين للدوائر الحكومية وكذلك السوق العام، ويعمل من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وتم تزويد وسيلة النقل بشريحة تتبع ترصد كافة تنقلاته.

وأضاف "الخرعان": أطلقت الجمعية كذلك هذا العام مبادرة التفوق الدراسي لأبناء المستفيدين وفق معاير تم تدوينها، يتم خلالها رصد مبلغ مالي مُجْزٍ بحيث يقوم فريق يضم نخبة من المرشدين الطلابيين المتقاعدين وكوادر مختصة بمتابعة أبناء المستفيدين بالمدارس بكل سرية؛ بهدف تعزيز السلوك الإيجابي والانضباط الدراسي، ورفع مستوى التحصيل.. وفي نهاية العام يتم تكريم أبناء المستفيدين المتميزين والمتفوقين.

وتابع: قامت الجمعية خلال العام المالي الحالي -بفضل من الله ثم بدعم أهل الخير- بتسديد الإيجار عن عدد من المستفيدين بحوالى 400 ألف ريال، وسداد كهرباء عن 137 أسرة بمبلغ تجاوز 160 ألف ريال، كذلك استفاد أكثر من 3 آلاف مواطن من بطاقات العثيم التسوقية التي ضخ فيها أكثر من مليون وخمسمائة ألف، ومن الزكاة الشرعية في رمضان حصل مستفيدو الجمعية على مليون وثلاثمائة وعشرين ألفًا، ومع انطلاق العام الدراسي قُدّم للمستفيدين مبلغ إجمالي 82 ألف ريال حقيبة مدرسية.

واختتم "الخرعان": لم تقتصر خدمات الجمعية على الأهالي فحسب؛ بل قامت بتفطير نحو 1700 عامل يوميًّا خلال شهر رمضان بمبلغ 250 ألف ريال، كما قامت بتنظيم عمرة للأسر الموسمية "الجاليات" استفاد منها 45 أسرة، ووزعت 2000 كرتون من لحوم الفدي.

يُذكر أن "خيرية الأفلاج" تعمل على نقل المستفيدين إلى ممارسين للتجارة، والاعتماد على أنفسهم؛ حيث تُقَدم دورات استشارية وتدريبية لهم، وقامت بتوظيف أكثر من 17 من أبناء المستفيدين في القطاع الخاص، وتعمل بنظام إلكتروني يقوم بتنفيذ كافة إجراءات العمل والتعامل والصرف لضبط العمل والتقديم للاستفادة من خدماتها؛ وفق أحدث التقيات وأنظمة الحوكمة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
12:58 PM

"خيرية الأفلاج" تدعم 2500 من محدودي الدخل بخدمات نوعية

215 مستفيدًا من مشروع الناقل الخيري.. ومساعدات مليونية

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أطلقت جمعية الأفلاج الخيرية، عدة خدمات لمستفيدي الجمعية، كان آخرها مشروع "الناقل الخيري" الذي استفاد منه منذ انطلاقته هذا الشهر 215 مستفيدًا وتقوم الجمعية بتوفير خدمات نوعية ودعم مليوني للأسر ذات الدخل المحدود، استفاد منها أكثر من 750 أسرة، بها أكثر من 2500 شخص.

وفي لقاء خاص، كشف المدير التنفيذي لجمعية الأفلاج الخيرية إبراهيم الخرعان لـ"سبق" عن عدد من الخدمات النوعية التي بدأت الجمعية في إطلاقها لخدمة هذا العام؛ لافتًا إلى أن الجمعية أطلقت قبل أقل من شهر خدمة "الناقل الخيري"، استفاد منها حتى الآن 215 مستفيدًا، تم خلاله تأمين ميكروباص يقوم بنقل المستفيدين من خدمات الجمعية؛ بحيث يتم توصيل أبناء بعض الأسر المستفيدة للمدارس وتوصيل المستفيدين للدوائر الحكومية وكذلك السوق العام، ويعمل من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وتم تزويد وسيلة النقل بشريحة تتبع ترصد كافة تنقلاته.

وأضاف "الخرعان": أطلقت الجمعية كذلك هذا العام مبادرة التفوق الدراسي لأبناء المستفيدين وفق معاير تم تدوينها، يتم خلالها رصد مبلغ مالي مُجْزٍ بحيث يقوم فريق يضم نخبة من المرشدين الطلابيين المتقاعدين وكوادر مختصة بمتابعة أبناء المستفيدين بالمدارس بكل سرية؛ بهدف تعزيز السلوك الإيجابي والانضباط الدراسي، ورفع مستوى التحصيل.. وفي نهاية العام يتم تكريم أبناء المستفيدين المتميزين والمتفوقين.

وتابع: قامت الجمعية خلال العام المالي الحالي -بفضل من الله ثم بدعم أهل الخير- بتسديد الإيجار عن عدد من المستفيدين بحوالى 400 ألف ريال، وسداد كهرباء عن 137 أسرة بمبلغ تجاوز 160 ألف ريال، كذلك استفاد أكثر من 3 آلاف مواطن من بطاقات العثيم التسوقية التي ضخ فيها أكثر من مليون وخمسمائة ألف، ومن الزكاة الشرعية في رمضان حصل مستفيدو الجمعية على مليون وثلاثمائة وعشرين ألفًا، ومع انطلاق العام الدراسي قُدّم للمستفيدين مبلغ إجمالي 82 ألف ريال حقيبة مدرسية.

واختتم "الخرعان": لم تقتصر خدمات الجمعية على الأهالي فحسب؛ بل قامت بتفطير نحو 1700 عامل يوميًّا خلال شهر رمضان بمبلغ 250 ألف ريال، كما قامت بتنظيم عمرة للأسر الموسمية "الجاليات" استفاد منها 45 أسرة، ووزعت 2000 كرتون من لحوم الفدي.

يُذكر أن "خيرية الأفلاج" تعمل على نقل المستفيدين إلى ممارسين للتجارة، والاعتماد على أنفسهم؛ حيث تُقَدم دورات استشارية وتدريبية لهم، وقامت بتوظيف أكثر من 17 من أبناء المستفيدين في القطاع الخاص، وتعمل بنظام إلكتروني يقوم بتنفيذ كافة إجراءات العمل والتعامل والصرف لضبط العمل والتقديم للاستفادة من خدماتها؛ وفق أحدث التقيات وأنظمة الحوكمة.

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