انطلاق معرض الرياض الدولي للسفر في هذا التاريخ.. هنا التفاصيل

أول فعالية سياحية كبرى بعد الجائحة

تستعد العاصمة الرياض لاستقبال معرض الرياض الدولي للسياحة والسفر والتي تنطلق فعالياته في 22 مايو 2022 في مركز معارض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.



وكانت شركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات قد أنهت الاستعدادات الكاملة لانطلاق الفاعلية الكبرى والتي تعد أول تجمع سياحي دولي على أرض المملكة بعد جائحة كوفيد19وانتشارها في العالم في عام 2020 كما نعد الدورة الثانية عشرة من عمر المعرض منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2009.



وينطلق معرض الرياض هذا العام بشعار "عالم جديد" ليواكب التغيرات والأحداث الجديدة في قطاعات السياحة والسفر والطيران عقب اجتياح فيروس كورونا العالم مما أدى إلى إغلاق حدود الدول ومنع السفر لمدة تزيد على عام واكثر ونتج عنه خسائر بقطاع السياحة ما يزيد على 7 تريليونات دولار أمريكي وبعد نجاح العالم في كبح الفيروس بالتطعيمات والسيطرة على المتحورات المختلفة يبدأ قطاع السفر في استعادة النشاط الاقتصادي وفتح الأجواء بين دول العالم والعودة إلى مستويات السفر ما هو قبل الجائحة.



وأوضح المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات والتي تنظم المعرض سنوياً بندر القريني أن الدورة القادمة ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المستحدثة لأول مرة على هامش المعرض، مؤكداً على تلبية جميع رغبات الشركاء والرعاة والجمهور الزائر ومتطلباته لإجازة صيف 2022 وخاصة أن المعرض يقام قبل نهاية العام الدراسي مباشرة.



وأضاف القريني أنه وفقاً لمؤشرات وطلبات المشاركة فإن التوقعات تؤكد رغبة العديد من الأسواق لاستكشاف السوق السعودي والتواصل عن قرب مع الجمهور السعودي الذي يتطلع بدوره إلى التعرف على الوجهات السياحية الجديدة والصاعدة في العالم، مثل دول القوقاز ووسط آسيا وغيرها، وهو ما يوفره معرض الرياض في النسخة القادمة في مايو 2022 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة جميع الجمهور والمشاركين والضيوف.



يذكر أن معرض الرياض للسفر هو أكبر معرض للسفر والسياحة والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية ويعتبر أهم حدث سياحي متخصص ويجمع بين العروض السياحية الداخلية والخارجية وبين الجمهور المستهلك بالإضافة إلى شركات السفر والسياحة الرائدة والطيران والفنادق والنقل البحري وممثلي هيئات الترويج السياحي، والضيافة وشركات الطيران، وشركات الجولات السياحية والقطاعات المرتبطة بالسياحة والسفر ومع إعلان العلامات الفندقية العالمية افتتاح آلاف الغرف السياحية في المملكة في الفترة المقبلة مما يؤكد أهمية الدورة القادمة للمعرض.



ويقام المعرض لثلاثة أيام متواصلة يستقطب فيه رجال الأعمال المحترفين في مجال السفر والسياحة والجمهور مما يجعله المنصة المثالية للوجهات المختلفة لتقديم منتجاتها السياحية، ومعالمها السياحية الجذابة، وخدماتها والفرص الاستثمارية الجديدة للجمهور السعودي.