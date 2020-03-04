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قصر العلم العامر.. سلطان عمان يستقبل الأمير خالد بن سلمان

الجانبان استعرضا أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، بقصر العلم العامر ظهر اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقل الأمير "خالد"، خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى السلطان "هيثم" وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.

وحمّل السلطان "هيثم"، الأمير "خالد" نقل تحياته وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والهناء وللشعب السعودي مزيدًا من التطور والرقي.

وشهدت المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العماني والسعودي الشقيقين، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وحضر المقابلة خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانـي وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لسمو الضيف.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى سلطنة عمان ظهر اليوم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم البلاد، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والسفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، وعدد من أعضاء السفارة.

الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سلطان عمان هيثم بن طارق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصر العلم العامر.. سلطان عمان يستقبل الأمير خالد بن سلمان
سبق

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، بقصر العلم العامر ظهر اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقل الأمير "خالد"، خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى السلطان "هيثم" وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.

وحمّل السلطان "هيثم"، الأمير "خالد" نقل تحياته وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والهناء وللشعب السعودي مزيدًا من التطور والرقي.

وشهدت المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العماني والسعودي الشقيقين، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وحضر المقابلة خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانـي وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لسمو الضيف.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى سلطنة عمان ظهر اليوم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم البلاد، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والسفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، وعدد من أعضاء السفارة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
02:58 PM

قصر العلم العامر.. سلطان عمان يستقبل الأمير خالد بن سلمان

الجانبان استعرضا أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، بقصر العلم العامر ظهر اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقل الأمير "خالد"، خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى السلطان "هيثم" وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.

وحمّل السلطان "هيثم"، الأمير "خالد" نقل تحياته وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والهناء وللشعب السعودي مزيدًا من التطور والرقي.

وشهدت المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العماني والسعودي الشقيقين، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وحضر المقابلة خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانـي وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لسمو الضيف.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى سلطنة عمان ظهر اليوم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم البلاد، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والسفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، وعدد من أعضاء السفارة.

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