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اعتماد آلية العودة للدراسة عن بُعد في معهديْ وكليتي الحرمين الشريفين

بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم بعد التنسيق مع الجهات المعنية

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، آلية العودة للدراسة عن بُعد لأول سبعة أسابيع في معهديْ وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي؛ أسوة بوزارة التعليم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم، بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بُعد في التعليم العام، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

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اعتماد آلية العودة للدراسة عن بُعد في معهديْ وكليتي الحرمين الشريفين
سبق

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، آلية العودة للدراسة عن بُعد لأول سبعة أسابيع في معهديْ وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي؛ أسوة بوزارة التعليم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم، بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بُعد في التعليم العام، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
12:54 PM

اعتماد آلية العودة للدراسة عن بُعد في معهديْ وكليتي الحرمين الشريفين

بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم بعد التنسيق مع الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، آلية العودة للدراسة عن بُعد لأول سبعة أسابيع في معهديْ وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي؛ أسوة بوزارة التعليم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم، بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بُعد في التعليم العام، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية.

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