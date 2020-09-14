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الإعصار سالي يوقف 21.4 % من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك

عطل استخراج 685 مليون قدم من الغاز

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم (الاثنين)، أن الإعصار سالي أجبر شركات الطاقة على وقف 395 ألفًا و790 برميلاً في اليوم، أو 21.4 بالمائة، من إنتاج النفط الخام من الحقول البحرية في شمال خليج المكسيك.

وبيّن المكتب الاتحادي للسلامة وحماية البيئة، أن "سالي" تسبب أيضًا في توقف 685 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، أو 25.3 بالمائة، من إنتاج الغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك بحلول اليوم، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف المكتب أن حوالي 147 منصة إنتاج، أو 23 بالمئة من إجمالي عدد المنصات البحرية في المنطقة، جرى إخلاؤها بسبب العاصفة.

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الإعصار سالي يوقف 21.4 % من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك
سبق

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم (الاثنين)، أن الإعصار سالي أجبر شركات الطاقة على وقف 395 ألفًا و790 برميلاً في اليوم، أو 21.4 بالمائة، من إنتاج النفط الخام من الحقول البحرية في شمال خليج المكسيك.

وبيّن المكتب الاتحادي للسلامة وحماية البيئة، أن "سالي" تسبب أيضًا في توقف 685 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، أو 25.3 بالمائة، من إنتاج الغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك بحلول اليوم، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف المكتب أن حوالي 147 منصة إنتاج، أو 23 بالمئة من إجمالي عدد المنصات البحرية في المنطقة، جرى إخلاؤها بسبب العاصفة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
10:16 PM

الإعصار سالي يوقف 21.4 % من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك

عطل استخراج 685 مليون قدم من الغاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم (الاثنين)، أن الإعصار سالي أجبر شركات الطاقة على وقف 395 ألفًا و790 برميلاً في اليوم، أو 21.4 بالمائة، من إنتاج النفط الخام من الحقول البحرية في شمال خليج المكسيك.

وبيّن المكتب الاتحادي للسلامة وحماية البيئة، أن "سالي" تسبب أيضًا في توقف 685 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، أو 25.3 بالمائة، من إنتاج الغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك بحلول اليوم، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف المكتب أن حوالي 147 منصة إنتاج، أو 23 بالمئة من إجمالي عدد المنصات البحرية في المنطقة، جرى إخلاؤها بسبب العاصفة.

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