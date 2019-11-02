العراق.. محتجّون يشلون ميناء أم قصر رداً على اعتداءات قوات الأمن

أقاموا حواجز خرسانية وأحرقوا الإطارات

أغلق آلاف المحتجين كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر العراقي الرئيسي، المطل على الخليج، اليوم (السبت)، بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في اتجاههم ليل الجمعة.

وأفادت مصادر أمنية نقلت عنها "رويترز"، بأن المحتجين أحرقوا الإطارات، وأقاموا حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة.

وأضافت أن ما لا يقل عن 30 شخصًا أصيبوا.

وعمليات الميناء متوقفة تمامًا منذ الأربعاء الماضي بعد أن أغلق المحتجون مدخله للمرة الأولى الثلاثاء.

ويستقبل ميناء أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر، التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

ومُنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج من الميناء، وذكر مسؤولون في الميناء أن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاق الميناء.