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"بيئة القنفذة" تنجح في إعادة زراعة أشجار السرح المعمرة

يقدر عمرها بأكثر من 50 عامًا وسقطت بقوة الرياح وانجراف التربة

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، في إعادة زراعة عددٍ من أشجار السرح المعمرة، والتي يقدر عمرها بأكثر من ٥٠ عامًا، وذلك بأحد مواقع الرعي بالمحافظة.

وأوضحت البيئة أن هذه الأشجار المعمرة سقطت بسبب قوة الرياح وانجراف التربة حولها وتم رصدها من قِبل فرق مراقبي الغابات وعلى الفور باشر مكتب الوزارة في إحضار المعدات اللازمة وتم إعادة زراعتها وريّها.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة من مكتب الوزارة جاءت للحفاظ على البيئة والأشجار المعمرة وزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ولما تمثله هذه الأشجار من إرث نباتي بالمحافظة كما تم عمل برنامج لمتابعة هذه الأشجار بعد إعادة زراعتها.

وزارة البيئة والمياه والزراعة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بيئة القنفذة" تنجح في إعادة زراعة أشجار السرح المعمرة
سبق

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، في إعادة زراعة عددٍ من أشجار السرح المعمرة، والتي يقدر عمرها بأكثر من ٥٠ عامًا، وذلك بأحد مواقع الرعي بالمحافظة.

وأوضحت البيئة أن هذه الأشجار المعمرة سقطت بسبب قوة الرياح وانجراف التربة حولها وتم رصدها من قِبل فرق مراقبي الغابات وعلى الفور باشر مكتب الوزارة في إحضار المعدات اللازمة وتم إعادة زراعتها وريّها.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة من مكتب الوزارة جاءت للحفاظ على البيئة والأشجار المعمرة وزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ولما تمثله هذه الأشجار من إرث نباتي بالمحافظة كما تم عمل برنامج لمتابعة هذه الأشجار بعد إعادة زراعتها.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
09:27 PM

"بيئة القنفذة" تنجح في إعادة زراعة أشجار السرح المعمرة

يقدر عمرها بأكثر من 50 عامًا وسقطت بقوة الرياح وانجراف التربة

A A A
عبدالله الراجحي - القنفذة
2
1,933

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، في إعادة زراعة عددٍ من أشجار السرح المعمرة، والتي يقدر عمرها بأكثر من ٥٠ عامًا، وذلك بأحد مواقع الرعي بالمحافظة.

وأوضحت البيئة أن هذه الأشجار المعمرة سقطت بسبب قوة الرياح وانجراف التربة حولها وتم رصدها من قِبل فرق مراقبي الغابات وعلى الفور باشر مكتب الوزارة في إحضار المعدات اللازمة وتم إعادة زراعتها وريّها.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة من مكتب الوزارة جاءت للحفاظ على البيئة والأشجار المعمرة وزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ولما تمثله هذه الأشجار من إرث نباتي بالمحافظة كما تم عمل برنامج لمتابعة هذه الأشجار بعد إعادة زراعتها.

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