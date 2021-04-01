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"اتحاد التايكوندو" يكشف ملامح اللعبة لطالبات جامعة نورة

لإيجاد كوادر متخصصة لتوسيع آفاق اللعبة من العنصر النسائي

أقام الاتحاد السعودي للتايكوندو عروضًا استعراضية لفنون اللعبة لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال زيارتهن لمقر أكاديمية مهد.

وتأتي تلك الزيارة ضمن الأعمال المجدولة التي تهدف لها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية؛ لتعريف طالبات الكليات الرياضية بأبرز الرياضات وثقافتها، والوقوف عن كثب حول ماهيتها وتنظيمها لهدف إيجاد كوادر متخصصة لتوسيع آفاق اللعبة من العنصر النسائي يقود سلك التدريب والتحكيم.

وقدّم فريق التنظيم من اتحاد التايكوندو هدايا تعريفية عن اللعبة للحضور الذين تفاعلوا مع الملامح الفنية التي قدمت من صغار وكبار التايكوندو.

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"اتحاد التايكوندو" يكشف ملامح اللعبة لطالبات جامعة نورة
سبق

أقام الاتحاد السعودي للتايكوندو عروضًا استعراضية لفنون اللعبة لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال زيارتهن لمقر أكاديمية مهد.

وتأتي تلك الزيارة ضمن الأعمال المجدولة التي تهدف لها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية؛ لتعريف طالبات الكليات الرياضية بأبرز الرياضات وثقافتها، والوقوف عن كثب حول ماهيتها وتنظيمها لهدف إيجاد كوادر متخصصة لتوسيع آفاق اللعبة من العنصر النسائي يقود سلك التدريب والتحكيم.

وقدّم فريق التنظيم من اتحاد التايكوندو هدايا تعريفية عن اللعبة للحضور الذين تفاعلوا مع الملامح الفنية التي قدمت من صغار وكبار التايكوندو.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
01:31 PM

"اتحاد التايكوندو" يكشف ملامح اللعبة لطالبات جامعة نورة

لإيجاد كوادر متخصصة لتوسيع آفاق اللعبة من العنصر النسائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام الاتحاد السعودي للتايكوندو عروضًا استعراضية لفنون اللعبة لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال زيارتهن لمقر أكاديمية مهد.

وتأتي تلك الزيارة ضمن الأعمال المجدولة التي تهدف لها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية؛ لتعريف طالبات الكليات الرياضية بأبرز الرياضات وثقافتها، والوقوف عن كثب حول ماهيتها وتنظيمها لهدف إيجاد كوادر متخصصة لتوسيع آفاق اللعبة من العنصر النسائي يقود سلك التدريب والتحكيم.

وقدّم فريق التنظيم من اتحاد التايكوندو هدايا تعريفية عن اللعبة للحضور الذين تفاعلوا مع الملامح الفنية التي قدمت من صغار وكبار التايكوندو.

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