مفارقة طريفة.. "المسند": الظهر في عرعر أبرد من الفجر في جازان

قال: نجم الأحيمر ثاني نجوم المربعانية يتزامن مع بداية المظاهر الشتوية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، من المفارقات اللطيفة أن درجة الحرارة الصغرى في جازان فجر اليوم 25.4م، وهي أعلى من درجة الحرارة الكبرى في عرعر ظهر أمس 22.8م، أي أن الظهر في عرعر أبرد من الفجر في جازان، لافتاً إلى أن السبب يعود إلى عاملين: الموقع الفلكي، والموقع الجغرافي.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن نجم الأحيمر (قلب العقرب) يختفي في شعاع الشمس عند غروبها، وعادة يتزامن مع بداية المظاهر الشتوية، وسيظهر فجراً بعد 40 يوماً جهة الشرق، وهو ثاني نجوم المربعانية.