"عبدالله بن فيصل": نقدّر خطة "آركو" لبناء قدرات الجمعيات الوطنية

إشادة عربية بجهودها في مجال العمل الإنساني

‬عبّر مدير عام الشؤون الدولية في هيئة الهلال الأحمر السعودي الأمير عبدالله بن فيصل آل سعود، عن شكره وتقديره لخطة الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" لهدف بناء وتطوير قدرات الجمعيات الوطنية وتنسيق العمل العربي المشترك على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي في إطار الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

من جانبه، ثمّن أمين عام جمعية الهلال الأحمر القطري السفير علي الحمادي، حراك الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" وجهودها في خدمة العمل الإنساني من خلال التنسيق مع مكوناتها من الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وقال السفير "الحمادي" في ختام زيارته للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر: "قبل زيارتي للأمانة العامة للمنظمة لم أكن أتصور أنها بهذا المستوى المتطور جداً؛ فقد عزّزت أقسامها المختلفة التي حرص الدكتور صالح بن حمد التويجري على افتتاحها فيها من إدارات ومراكز؛ عزّزت دورها الكبير في دعم العمل الإنساني والهيئات والجمعيات الوطنية في الدول العربية؛ ولا شك أن الدكتور صالح التويجري قد كانت له اسهامات ملموسة في دعم الدور الكبير للمنظمة في هذا الشأن من خلال جهوده الموفقة الملموسة".

وأضاف: "نؤكد لكم أننا سنكون دائماً داعمين للمنظمة والعمل الإنساني، ونتمنى للعاملين فيها كل التوفيق في عملهم".

وفي ردّه على سؤال حول آليات التصدي للكوارث في المنطقة العربية، قال السفير "الحمادي": "هذا يتم من خلال عدد من المراكز والمكاتب التي تم إنشاءها في الهيئات والجمعيات الوطنية لمتابعة الكوارث والتصدي لها والتخفيف من تداعياتها وأضرارها؛ ولا شك أن الأمانة العامة للمنظمة لها جهود كبيرة في هذا الشأن حيث افتتحت مركزاً عربياً للاستعداد للكوارث، وجهودها جبارة في دعم عمل الجمعيات الوطنية".

وعن المخيم الميداني التدريبي لإدارة الكوارث الذي تنظمه جمعية الهلال الأحمر القطري كل عام، قال: "هذا المخيم لم يتم إقرار موعده حتى الآن، ونتطلع لمشاركة الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ممثلةً في المركز العربي للاستعداد للكوارث في هذه التظاهرة التي لن يكون حجم المشاركين فيها كبيراً كما كان في السنوات الماضية نحو أكثر من 300 مشارك بسبب الاحترازات والإجراءات المفروضة للتصدي لجائحة كورونا، حيث أن وزارة الصحة العراقية حكمتنا بعدد محدود للغاية للمشاركة في هذا المخيم".

من جانبها، قالت مها البرجس أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي: "زرنا المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مقرها بالرياض، حيث عقدنا اجتماعاً تنسيقياً مع أمينها العام الدكتور صالح بن حمد التويجري لتبادل الآراء في عدد من المواضيع الاغاثية والإنسانية المتعلقة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومضاعفة الجهود في خدمة العمل الإنساني في ظل الأوضاع السيئة بسبب جائحة كورونا والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير، ونحن مستمرون في وضع حلول من خلال اطلاق مبادرات مشتركة في إطار المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والجمعيات الشقيقة حيث سيستمر تنسيقنا معها من أجل العمل لتجنب الكوارث الناتجة عن هذا التغير المناخي من فيضانات وعواصف واحترار وحرائق وغير ذلك من الكوارث".

وكان وفد من هيئة الهلال الأحمر السعودي برئاسة الأمير عبدالله بن فيصل آل سعود، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة الأمين العام مها البرجس، وجمعية الهلال الأحمر القطري برئاسة الأمين العام السفير علي الحمادي قد زاروا الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وكان في استقبالهم أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة للمنظمة؛ وتم بحث القضايا التي تهم العمل الإنساني بالمنطقة العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.