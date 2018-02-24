"مدني المدينة" يتلقى 1200 اتصال عن أضرار و20 بلاغ احتجاز مركبات

تلقت مراكز التحكم والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ١٢٠٠ اتصال للإبلاغ عن الأضرار التي نتجت من الحالة المطرية التي شهدتها المدينة المنورة وضواحيها ومحافظات ينبع وبدر والعيص وخيبر والمهد ووادي الفرع، حيث باشرت فرق الدفاع المدني ٩ بلاغات حوادث إنقاذ محتجزين داخل مركبات و20 بلاغ احتجاز مركبات داخل مستنقعات مائية وبلاغات التماسات كهربائية وبلاغات دخول مياه داخل منازل. وطبقت خطط مواجهة الأمطار والسيول بالمنطقة وباشرت الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني مهامها وأعمالها حيث تم تمرير البلاغات الخاصة بتجمعات المياه ودخولها إلى المنازل لأمانة المدينة المنورة والالتماسات الكهربائية إلى شركة الكهرباء حيث تعطل محولان تم إصلاحهما في حينها. كما باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي البلاغات التي تقع ضمن مهامها وعقدت اللجنة الفورية بالمدينة المنورة واللجان الفرعية بالمحافظات لمتابعة الحالة المطرية، وقد دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين في وقت سابق إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة خلال يومي السبت والأحد، حيث ورد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح اليوم السبت حتى يوم غدٍ الأحد. وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة ومنه عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وخصوصًا في الطرقات الزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي وتجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق والابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية ومنع الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضة للانزلاق والانجراف وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة. وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

"مدني المدينة" يتلقى 1200 اتصال عن أضرار و20 بلاغ احتجاز مركبات خالد الشاماني يوسف سفر سبق 2018-02-24 تلقت مراكز التحكم والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ١٢٠٠ اتصال للإبلاغ عن الأضرار التي نتجت من الحالة المطرية التي شهدتها المدينة المنورة وضواحيها ومحافظات ينبع وبدر والعيص وخيبر والمهد ووادي الفرع، حيث باشرت فرق الدفاع المدني ٩ بلاغات حوادث إنقاذ محتجزين داخل مركبات و20 بلاغ احتجاز مركبات داخل مستنقعات مائية وبلاغات التماسات كهربائية وبلاغات دخول مياه داخل منازل.



وطبقت خطط مواجهة الأمطار والسيول بالمنطقة وباشرت الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني مهامها وأعمالها حيث تم تمرير البلاغات الخاصة بتجمعات المياه ودخولها إلى المنازل لأمانة المدينة المنورة والالتماسات الكهربائية إلى شركة الكهرباء حيث تعطل محولان تم إصلاحهما في حينها.



كما باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي البلاغات التي تقع ضمن مهامها وعقدت اللجنة الفورية بالمدينة المنورة واللجان الفرعية بالمحافظات لمتابعة الحالة المطرية، وقد دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين في وقت سابق إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة خلال يومي السبت والأحد، حيث ورد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح اليوم السبت حتى يوم غدٍ الأحد.



وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة ومنه عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وخصوصًا في الطرقات الزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي وتجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق والابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية ومنع الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضة للانزلاق والانجراف وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.



وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 11:58 PM

"مدني المدينة" يتلقى 1200 اتصال عن أضرار و20 بلاغ احتجاز مركبات "الجهني" يدعو لعدم الخروج من المنزل في حال الأمطار الغزيرة إلا للضرورة





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تلقت مراكز التحكم والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ١٢٠٠ اتصال للإبلاغ عن الأضرار التي نتجت من الحالة المطرية التي شهدتها المدينة المنورة وضواحيها ومحافظات ينبع وبدر والعيص وخيبر والمهد ووادي الفرع، حيث باشرت فرق الدفاع المدني ٩ بلاغات حوادث إنقاذ محتجزين داخل مركبات و20 بلاغ احتجاز مركبات داخل مستنقعات مائية وبلاغات التماسات كهربائية وبلاغات دخول مياه داخل منازل.



وطبقت خطط مواجهة الأمطار والسيول بالمنطقة وباشرت الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني مهامها وأعمالها حيث تم تمرير البلاغات الخاصة بتجمعات المياه ودخولها إلى المنازل لأمانة المدينة المنورة والالتماسات الكهربائية إلى شركة الكهرباء حيث تعطل محولان تم إصلاحهما في حينها.



كما باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي البلاغات التي تقع ضمن مهامها وعقدت اللجنة الفورية بالمدينة المنورة واللجان الفرعية بالمحافظات لمتابعة الحالة المطرية، وقد دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين في وقت سابق إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة خلال يومي السبت والأحد، حيث ورد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح اليوم السبت حتى يوم غدٍ الأحد.



وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة ومنه عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وخصوصًا في الطرقات الزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي وتجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق والابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية ومنع الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضة للانزلاق والانجراف وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.



وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.