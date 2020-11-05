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"الإرياني": ميليشيا الحوثي تلقن عناصرها المتخرجين شعار الولاية لزعيمها بدلاً من القسم العسكري

تستهدف بناء طائفية تنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني وإحلالها كبديل للجيش الوطني

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ما تقوم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتلقين عناصرها المتخرجين مما تسميه دفع عسكرية وأمنية شعار الولاية لزعيمها عبدالملك الحوثي وإيران بدلاً من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب، انقلاب على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية واستفزاز وتحدي لإرادة كل اليمنيين.
وأضاف "الإرياني" في حسابه في "تويتر" قائلاً: يسعى نظام طهران وأداته "ميليشيا الحوثي" لبناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني وإحلالها كبديل للجيش الوطني والأجهزة الأمنية، وتنفذ سياسات إيران التخريبية في المنطقة بمعزل عن مصالح اليمنيين في استنساخ لنموذج ميليشيا حزب الله.
وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذه المخططات الإيرانية الشيطانية تستهدف العبث بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربي ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية ومخلب لنشر سياسات الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة والسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الأمن والسلم الدولي.

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"الإرياني": ميليشيا الحوثي تلقن عناصرها المتخرجين شعار الولاية لزعيمها بدلاً من القسم العسكري
سبق

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ما تقوم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتلقين عناصرها المتخرجين مما تسميه دفع عسكرية وأمنية شعار الولاية لزعيمها عبدالملك الحوثي وإيران بدلاً من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب، انقلاب على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية واستفزاز وتحدي لإرادة كل اليمنيين.
وأضاف "الإرياني" في حسابه في "تويتر" قائلاً: يسعى نظام طهران وأداته "ميليشيا الحوثي" لبناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني وإحلالها كبديل للجيش الوطني والأجهزة الأمنية، وتنفذ سياسات إيران التخريبية في المنطقة بمعزل عن مصالح اليمنيين في استنساخ لنموذج ميليشيا حزب الله.
وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذه المخططات الإيرانية الشيطانية تستهدف العبث بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربي ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية ومخلب لنشر سياسات الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة والسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الأمن والسلم الدولي.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
04:43 PM

"الإرياني": ميليشيا الحوثي تلقن عناصرها المتخرجين شعار الولاية لزعيمها بدلاً من القسم العسكري

تستهدف بناء طائفية تنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني وإحلالها كبديل للجيش الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ما تقوم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتلقين عناصرها المتخرجين مما تسميه دفع عسكرية وأمنية شعار الولاية لزعيمها عبدالملك الحوثي وإيران بدلاً من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب، انقلاب على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية واستفزاز وتحدي لإرادة كل اليمنيين.
وأضاف "الإرياني" في حسابه في "تويتر" قائلاً: يسعى نظام طهران وأداته "ميليشيا الحوثي" لبناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني وإحلالها كبديل للجيش الوطني والأجهزة الأمنية، وتنفذ سياسات إيران التخريبية في المنطقة بمعزل عن مصالح اليمنيين في استنساخ لنموذج ميليشيا حزب الله.
وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذه المخططات الإيرانية الشيطانية تستهدف العبث بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربي ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية ومخلب لنشر سياسات الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة والسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الأمن والسلم الدولي.

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