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"مدني الباحة" يدعو للحذر أثناء التقلّبات الجوية

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب رعدية حتى 7 مساء

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دعوة المواطنين والمقيمين إلى أهمية توخي الحيطة والحذر في التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـسابعة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والمراكز التابعة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يدعو للحذر أثناء التقلّبات الجوية
سبق

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دعوة المواطنين والمقيمين إلى أهمية توخي الحيطة والحذر في التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـسابعة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والمراكز التابعة لها.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
02:23 PM

"مدني الباحة" يدعو للحذر أثناء التقلّبات الجوية

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب رعدية حتى 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دعوة المواطنين والمقيمين إلى أهمية توخي الحيطة والحذر في التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـسابعة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والمراكز التابعة لها.

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