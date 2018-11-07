"عبدالواحد": نباتات مبادرة الحزام الأخضر بالمدن من داخل المملكة

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف أن المبادرة الوطنية الحزام الأخضر لزراعة المدن وأطرافها تعتمد على نوعية النباتات التي تُزرع في مناطق المملكة، ولن يكون زراعة لنباتات من خارجها، وذلك بما يتوافق مع ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة، وتوسيع نطاق الرقعة الخضراء، حيث تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى زيادة المساحات الخضراء وخفض معدلات التصحر.

وألمح إلى أن فكرة المبادرة الوطنية التي أطلقتها الجمعية على مستوى مناطق المملكة، والتي بدأت بالتعاون والتفاعل مع مختلف القطاعات الحكومية من إدارات التعليم والجامعات والأمانات والبلديات لتشكيل فرق العمل لبدء تنفيذها في كل المناطق تشمل إحاطة المدن بحزام أخضر نباتي لتوسيع نطاق الرقعة الخضراء بزراعة نباتات صحراوية على أطراف المدن وزراعة أشجار متنوعة داخلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن هذا المبادرة الوطنية تنطلق برؤية علمية ذات هدف مدروس من ناحية أكاديمية، وكذلك مهنية تخصصية؛ لكون الجمعية تعمل تحت مظلة جامعة الملك سعود حيث الغاية من ذلك تنمية القطاع الزراعي بالمملكة وتوسيع الرقعة الخضراء، مما يسهم فعلاً في زيادة المساحات الخضراء وخفض معدلات التصحر، حيث تقوم الجمعية بحكم تخصصها العلمي بالإشراف العلمي والفني وتقديم الاستشارات؛ لما تملكه من مختصين مؤهلين تأهيلاً عالياً في هذا المجال.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى زراعة خمسة ملايين شجرة في العام الواحد حتى وصولاً إلى عام ٢٠٣٠، بحيث يتم التنسيق مع المشاتل الوطنية الكبرى؛ لتمكين الجهات والأفراد الراغبين في زراعة الشتلات، وسيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص، بحيث يكون كل شتلة قام الفرد بغرسها توثيق اسمه عليها بقطعة معدنية عليها الاسم ورقم الشتلة وموقعها، ويتم تعليقها على الشتلة ذاتها، وسيسهل التطبيق على صاحب الاسم معرفة موقعها.

وأبان أن التشجير أحد وسائل مكافحة التصحر، حيث تبرز أهميته في زيادة المساحات الخضراء، مما يعكس قيمة جمالية للمدن؛ لكونها مصدراً للظلال ومصدراً للسعادة والراحة النفسية للمواطنين، وتلطف الجو وتنقيه برفع محتواه من الأوكسجين وتثبت التربة وتمنع انجرافها وتحسن خصائصها وتصد الرياح والعواصف، وهي مصدر للغذاء ومأوى للحيوانات المختلفة إلى جانب فوائدها الاقتصادية الكبيرة.

وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع الحزام الأخضر -بمشيئة الله تعالى- سيسهم في القضاء على التصحر، لا سيما وأن المملكة تعد بلداً صحراوياً، مما يزيد الأمر خطورة بازدياد معدلات ظاهرة التصحر وانتشارها، خاصة وأن العامل الأكبر في هذا الانتشار يعود إلى الممارسات والأنشطة الخاطئة التي تؤثر سلباً على النظام البيئي.