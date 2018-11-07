النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق

"عبدالواحد": نباتات مبادرة الحزام الأخضر بالمدن من داخل المملكة

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف أن المبادرة الوطنية الحزام الأخضر لزراعة المدن وأطرافها تعتمد على نوعية النباتات التي تُزرع في مناطق المملكة، ولن يكون زراعة لنباتات من خارجها، وذلك بما يتوافق مع ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة، وتوسيع نطاق الرقعة الخضراء، حيث تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى زيادة المساحات الخضراء وخفض معدلات التصحر.

وألمح إلى أن فكرة المبادرة الوطنية التي أطلقتها الجمعية على مستوى مناطق المملكة، والتي بدأت بالتعاون والتفاعل مع مختلف القطاعات الحكومية من إدارات التعليم والجامعات والأمانات والبلديات لتشكيل فرق العمل لبدء تنفيذها في كل المناطق تشمل إحاطة المدن بحزام أخضر نباتي لتوسيع نطاق الرقعة الخضراء بزراعة نباتات صحراوية على أطراف المدن وزراعة أشجار متنوعة داخلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن هذا المبادرة الوطنية تنطلق برؤية علمية ذات هدف مدروس من ناحية أكاديمية، وكذلك مهنية تخصصية؛ لكون الجمعية تعمل تحت مظلة جامعة الملك سعود حيث الغاية من ذلك تنمية القطاع الزراعي بالمملكة وتوسيع الرقعة الخضراء، مما يسهم فعلاً في زيادة المساحات الخضراء وخفض معدلات التصحر، حيث تقوم الجمعية بحكم تخصصها العلمي بالإشراف العلمي والفني وتقديم الاستشارات؛ لما تملكه من مختصين مؤهلين تأهيلاً عالياً في هذا المجال.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى زراعة خمسة ملايين شجرة في العام الواحد حتى وصولاً إلى عام ٢٠٣٠، بحيث يتم التنسيق مع المشاتل الوطنية الكبرى؛ لتمكين الجهات والأفراد الراغبين في زراعة الشتلات، وسيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص، بحيث يكون كل شتلة قام الفرد بغرسها توثيق اسمه عليها بقطعة معدنية عليها الاسم ورقم الشتلة وموقعها، ويتم تعليقها على الشتلة ذاتها، وسيسهل التطبيق على صاحب الاسم معرفة موقعها.

وأبان أن التشجير أحد وسائل مكافحة التصحر، حيث تبرز أهميته في زيادة المساحات الخضراء، مما يعكس قيمة جمالية للمدن؛ لكونها مصدراً للظلال ومصدراً للسعادة والراحة النفسية للمواطنين، وتلطف الجو وتنقيه برفع محتواه من الأوكسجين وتثبت التربة وتمنع انجرافها وتحسن خصائصها وتصد الرياح والعواصف، وهي مصدر للغذاء ومأوى للحيوانات المختلفة إلى جانب فوائدها الاقتصادية الكبيرة.

وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع الحزام الأخضر -بمشيئة الله تعالى- سيسهم في القضاء على التصحر، لا سيما وأن المملكة تعد بلداً صحراوياً، مما يزيد الأمر خطورة بازدياد معدلات ظاهرة التصحر وانتشارها، خاصة وأن العامل الأكبر في هذا الانتشار يعود إلى الممارسات والأنشطة الخاطئة التي تؤثر سلباً على النظام البيئي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"عبدالواحد": نباتات مبادرة الحزام الأخضر بالمدن من داخل المملكة
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف أن المبادرة الوطنية الحزام الأخضر لزراعة المدن وأطرافها تعتمد على نوعية النباتات التي تُزرع في مناطق المملكة، ولن يكون زراعة لنباتات من خارجها، وذلك بما يتوافق مع ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة، وتوسيع نطاق الرقعة الخضراء، حيث تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى زيادة المساحات الخضراء وخفض معدلات التصحر.

وألمح إلى أن فكرة المبادرة الوطنية التي أطلقتها الجمعية على مستوى مناطق المملكة، والتي بدأت بالتعاون والتفاعل مع مختلف القطاعات الحكومية من إدارات التعليم والجامعات والأمانات والبلديات لتشكيل فرق العمل لبدء تنفيذها في كل المناطق تشمل إحاطة المدن بحزام أخضر نباتي لتوسيع نطاق الرقعة الخضراء بزراعة نباتات صحراوية على أطراف المدن وزراعة أشجار متنوعة داخلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن هذا المبادرة الوطنية تنطلق برؤية علمية ذات هدف مدروس من ناحية أكاديمية، وكذلك مهنية تخصصية؛ لكون الجمعية تعمل تحت مظلة جامعة الملك سعود حيث الغاية من ذلك تنمية القطاع الزراعي بالمملكة وتوسيع الرقعة الخضراء، مما يسهم فعلاً في زيادة المساحات الخضراء وخفض معدلات التصحر، حيث تقوم الجمعية بحكم تخصصها العلمي بالإشراف العلمي والفني وتقديم الاستشارات؛ لما تملكه من مختصين مؤهلين تأهيلاً عالياً في هذا المجال.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى زراعة خمسة ملايين شجرة في العام الواحد حتى وصولاً إلى عام ٢٠٣٠، بحيث يتم التنسيق مع المشاتل الوطنية الكبرى؛ لتمكين الجهات والأفراد الراغبين في زراعة الشتلات، وسيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص، بحيث يكون كل شتلة قام الفرد بغرسها توثيق اسمه عليها بقطعة معدنية عليها الاسم ورقم الشتلة وموقعها، ويتم تعليقها على الشتلة ذاتها، وسيسهل التطبيق على صاحب الاسم معرفة موقعها.

وأبان أن التشجير أحد وسائل مكافحة التصحر، حيث تبرز أهميته في زيادة المساحات الخضراء، مما يعكس قيمة جمالية للمدن؛ لكونها مصدراً للظلال ومصدراً للسعادة والراحة النفسية للمواطنين، وتلطف الجو وتنقيه برفع محتواه من الأوكسجين وتثبت التربة وتمنع انجرافها وتحسن خصائصها وتصد الرياح والعواصف، وهي مصدر للغذاء ومأوى للحيوانات المختلفة إلى جانب فوائدها الاقتصادية الكبيرة.

وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع الحزام الأخضر -بمشيئة الله تعالى- سيسهم في القضاء على التصحر، لا سيما وأن المملكة تعد بلداً صحراوياً، مما يزيد الأمر خطورة بازدياد معدلات ظاهرة التصحر وانتشارها، خاصة وأن العامل الأكبر في هذا الانتشار يعود إلى الممارسات والأنشطة الخاطئة التي تؤثر سلباً على النظام البيئي.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
03:17 PM

"عبدالواحد": نباتات مبادرة الحزام الأخضر بالمدن من داخل المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
154

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف أن المبادرة الوطنية الحزام الأخضر لزراعة المدن وأطرافها تعتمد على نوعية النباتات التي تُزرع في مناطق المملكة، ولن يكون زراعة لنباتات من خارجها، وذلك بما يتوافق مع ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة، وتوسيع نطاق الرقعة الخضراء، حيث تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى زيادة المساحات الخضراء وخفض معدلات التصحر.

وألمح إلى أن فكرة المبادرة الوطنية التي أطلقتها الجمعية على مستوى مناطق المملكة، والتي بدأت بالتعاون والتفاعل مع مختلف القطاعات الحكومية من إدارات التعليم والجامعات والأمانات والبلديات لتشكيل فرق العمل لبدء تنفيذها في كل المناطق تشمل إحاطة المدن بحزام أخضر نباتي لتوسيع نطاق الرقعة الخضراء بزراعة نباتات صحراوية على أطراف المدن وزراعة أشجار متنوعة داخلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن هذا المبادرة الوطنية تنطلق برؤية علمية ذات هدف مدروس من ناحية أكاديمية، وكذلك مهنية تخصصية؛ لكون الجمعية تعمل تحت مظلة جامعة الملك سعود حيث الغاية من ذلك تنمية القطاع الزراعي بالمملكة وتوسيع الرقعة الخضراء، مما يسهم فعلاً في زيادة المساحات الخضراء وخفض معدلات التصحر، حيث تقوم الجمعية بحكم تخصصها العلمي بالإشراف العلمي والفني وتقديم الاستشارات؛ لما تملكه من مختصين مؤهلين تأهيلاً عالياً في هذا المجال.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى زراعة خمسة ملايين شجرة في العام الواحد حتى وصولاً إلى عام ٢٠٣٠، بحيث يتم التنسيق مع المشاتل الوطنية الكبرى؛ لتمكين الجهات والأفراد الراغبين في زراعة الشتلات، وسيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص، بحيث يكون كل شتلة قام الفرد بغرسها توثيق اسمه عليها بقطعة معدنية عليها الاسم ورقم الشتلة وموقعها، ويتم تعليقها على الشتلة ذاتها، وسيسهل التطبيق على صاحب الاسم معرفة موقعها.

وأبان أن التشجير أحد وسائل مكافحة التصحر، حيث تبرز أهميته في زيادة المساحات الخضراء، مما يعكس قيمة جمالية للمدن؛ لكونها مصدراً للظلال ومصدراً للسعادة والراحة النفسية للمواطنين، وتلطف الجو وتنقيه برفع محتواه من الأوكسجين وتثبت التربة وتمنع انجرافها وتحسن خصائصها وتصد الرياح والعواصف، وهي مصدر للغذاء ومأوى للحيوانات المختلفة إلى جانب فوائدها الاقتصادية الكبيرة.

وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع الحزام الأخضر -بمشيئة الله تعالى- سيسهم في القضاء على التصحر، لا سيما وأن المملكة تعد بلداً صحراوياً، مما يزيد الأمر خطورة بازدياد معدلات ظاهرة التصحر وانتشارها، خاصة وأن العامل الأكبر في هذا الانتشار يعود إلى الممارسات والأنشطة الخاطئة التي تؤثر سلباً على النظام البيئي.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,310
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,566
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,986
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,201

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة