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الآسيوي: تأجيل مباريات كأس الاتحاد بسبب "كورونا"

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل كل مباريات كأس الاتحاد بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "في ظل فرض المزيد من الإجراءات الوقائية وقيود السفر عن طريق العديد من الحكومات الوطنية بسبب وباء كوفيد -19، قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل كل مباريات كأس الاتحاد 2020 حتى إشعار آخر".

وتوقفت بالفعل منافسات كأس الاتحاد في منطقة غرب آسيا قبل هذا الإعلان، ويعني هذا القرار أن المباريات المقررة في مارس وأبريل نيسان تأجلت إلى وقت لاحق.

وكأس الاتحاد هي البطولة القارية الثانية للأندية من حيث القوة في آسيا، وتشهد مشاركة أندية من دول مثل الأردن ولبنان وسنغافورة.

وتابع البيان: "سيراقب الاتحاد الآسيوي عن كثب الموقف قبل أن يقرر استئناف موسم كأس الاتحاد الآسيوي 2020".

وتسبب الفيروس في إلغاء وتأجيل العديد من البطولات الرياضية حول العالم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الآسيوي: تأجيل مباريات كأس الاتحاد بسبب "كورونا"
سبق

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل كل مباريات كأس الاتحاد بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "في ظل فرض المزيد من الإجراءات الوقائية وقيود السفر عن طريق العديد من الحكومات الوطنية بسبب وباء كوفيد -19، قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل كل مباريات كأس الاتحاد 2020 حتى إشعار آخر".

وتوقفت بالفعل منافسات كأس الاتحاد في منطقة غرب آسيا قبل هذا الإعلان، ويعني هذا القرار أن المباريات المقررة في مارس وأبريل نيسان تأجلت إلى وقت لاحق.

وكأس الاتحاد هي البطولة القارية الثانية للأندية من حيث القوة في آسيا، وتشهد مشاركة أندية من دول مثل الأردن ولبنان وسنغافورة.

وتابع البيان: "سيراقب الاتحاد الآسيوي عن كثب الموقف قبل أن يقرر استئناف موسم كأس الاتحاد الآسيوي 2020".

وتسبب الفيروس في إلغاء وتأجيل العديد من البطولات الرياضية حول العالم.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:53 PM

الآسيوي: تأجيل مباريات كأس الاتحاد بسبب "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل كل مباريات كأس الاتحاد بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "في ظل فرض المزيد من الإجراءات الوقائية وقيود السفر عن طريق العديد من الحكومات الوطنية بسبب وباء كوفيد -19، قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل كل مباريات كأس الاتحاد 2020 حتى إشعار آخر".

وتوقفت بالفعل منافسات كأس الاتحاد في منطقة غرب آسيا قبل هذا الإعلان، ويعني هذا القرار أن المباريات المقررة في مارس وأبريل نيسان تأجلت إلى وقت لاحق.

وكأس الاتحاد هي البطولة القارية الثانية للأندية من حيث القوة في آسيا، وتشهد مشاركة أندية من دول مثل الأردن ولبنان وسنغافورة.

وتابع البيان: "سيراقب الاتحاد الآسيوي عن كثب الموقف قبل أن يقرر استئناف موسم كأس الاتحاد الآسيوي 2020".

وتسبب الفيروس في إلغاء وتأجيل العديد من البطولات الرياضية حول العالم.

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