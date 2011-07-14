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أمير المدينة يتفقَّد صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي

حثّ الجهات ذات العلاقة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي

تفقد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، اليوم، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مجمع صالات الحج، وصالة طريق مكة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بحضور وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن، ورئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، ومدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير عام لجنة الحج والعمرة بإمارة المنطقة الأستاذ سامي عيساوي.

وأكد أمير المنطقة خلال الجولة التي شملت مواقع الجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة، التي تعمل على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم؛ أن جميع الإمكانات البشرية والمادية التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة ضيوف الرحمن تأتي من منطلق واجبها ومكانتها الدينية وشرف خدمة قاصديها.

وحثّ الأمير فيصل بن سلمان الجهات ذات العلاقة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، بما يكفل أداء عباداتهم ونسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن تجربة مبادرة طريق مكة كانت إيجابية وجارٍ التوسع فيها تدريجيّاً، مبيناً أن قياس نجاح تجربة المبادرة يأتي برصد انطباعات حجاج الدول المستفيدة منها.

واطمأنّ خلال جولته في صالة طريق مكة على جميع الاستعدادات والتجهيزات والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين جوّاً، مستمعاً إلى شرحٍ عن الخدمات التي توفرها الصالة للحجاج؛ تسهيلاً وتيسيراً لأداء فريضتهم، وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ.

وقام باستقبال فوج من ضيوف الرحمن من إندونيسيا، مرحّباً بقدومهم، ومتمنياً لهم طيب الإقامة في أرض الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير المدينة يتفقَّد صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي
سبق

تفقد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، اليوم، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مجمع صالات الحج، وصالة طريق مكة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بحضور وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن، ورئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، ومدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير عام لجنة الحج والعمرة بإمارة المنطقة الأستاذ سامي عيساوي.

وأكد أمير المنطقة خلال الجولة التي شملت مواقع الجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة، التي تعمل على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم؛ أن جميع الإمكانات البشرية والمادية التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة ضيوف الرحمن تأتي من منطلق واجبها ومكانتها الدينية وشرف خدمة قاصديها.

وحثّ الأمير فيصل بن سلمان الجهات ذات العلاقة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، بما يكفل أداء عباداتهم ونسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن تجربة مبادرة طريق مكة كانت إيجابية وجارٍ التوسع فيها تدريجيّاً، مبيناً أن قياس نجاح تجربة المبادرة يأتي برصد انطباعات حجاج الدول المستفيدة منها.

واطمأنّ خلال جولته في صالة طريق مكة على جميع الاستعدادات والتجهيزات والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين جوّاً، مستمعاً إلى شرحٍ عن الخدمات التي توفرها الصالة للحجاج؛ تسهيلاً وتيسيراً لأداء فريضتهم، وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ.

وقام باستقبال فوج من ضيوف الرحمن من إندونيسيا، مرحّباً بقدومهم، ومتمنياً لهم طيب الإقامة في أرض الحرمين الشريفين.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
06:14 PM

أمير المدينة يتفقَّد صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي

حثّ الجهات ذات العلاقة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تفقد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، اليوم، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مجمع صالات الحج، وصالة طريق مكة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بحضور وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن، ورئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، ومدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير عام لجنة الحج والعمرة بإمارة المنطقة الأستاذ سامي عيساوي.

وأكد أمير المنطقة خلال الجولة التي شملت مواقع الجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة، التي تعمل على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم؛ أن جميع الإمكانات البشرية والمادية التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة ضيوف الرحمن تأتي من منطلق واجبها ومكانتها الدينية وشرف خدمة قاصديها.

وحثّ الأمير فيصل بن سلمان الجهات ذات العلاقة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، بما يكفل أداء عباداتهم ونسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن تجربة مبادرة طريق مكة كانت إيجابية وجارٍ التوسع فيها تدريجيّاً، مبيناً أن قياس نجاح تجربة المبادرة يأتي برصد انطباعات حجاج الدول المستفيدة منها.

واطمأنّ خلال جولته في صالة طريق مكة على جميع الاستعدادات والتجهيزات والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين جوّاً، مستمعاً إلى شرحٍ عن الخدمات التي توفرها الصالة للحجاج؛ تسهيلاً وتيسيراً لأداء فريضتهم، وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ.

وقام باستقبال فوج من ضيوف الرحمن من إندونيسيا، مرحّباً بقدومهم، ومتمنياً لهم طيب الإقامة في أرض الحرمين الشريفين.

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