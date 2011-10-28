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مكة المكرمة.. 22 جولة رقابية تنتهي بضبط 14 مسكنًا تكدست فيه العمالة

ضمن الأعمال الرقابية للجنة التفتيش للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير

نفّذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للمنشآت التجارية- 22 جولة رقابية؛ وذلك ضمن الأعمال الرقابية للجنة التفتيش على مساكن العمال للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار ‫فيروس كورونا.

وأكدت إدارة مراقبة المواد الغذائية والأسواق، ضبط 14 مسكنًا مخالفًا به "تكدس" خلال شهر صفر الماضي؛ مشددةً على أهمية الحفاظ على سلامة العمالة منعًا لتفشي الأمراض، والاهتمام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية لإسكان العمال، والحرص على ألا تكون مساكن العمالة العشوائية بؤرًا موبوءةً سواءً داخل الأحياء السكنية أو خارجها.

من جهة أخرى قامت لجنة تنظيم تجارة الحديد المستعمل "السكراب والخردة" التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية، برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة ومشاركة الجهات ذات العلاقة، بجولات ميدانية أسفر عنها إغلاق موقع يعمل بدون ترخيص، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المواد الموجودة وتسليم الموقع لبلدية الشرائع الفرعية لاستكمال الإجراءات النظامية.

أمانة العاصمة المقدسة

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مكة المكرمة.. 22 جولة رقابية تنتهي بضبط 14 مسكنًا تكدست فيه العمالة
سبق

نفّذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للمنشآت التجارية- 22 جولة رقابية؛ وذلك ضمن الأعمال الرقابية للجنة التفتيش على مساكن العمال للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار ‫فيروس كورونا.

وأكدت إدارة مراقبة المواد الغذائية والأسواق، ضبط 14 مسكنًا مخالفًا به "تكدس" خلال شهر صفر الماضي؛ مشددةً على أهمية الحفاظ على سلامة العمالة منعًا لتفشي الأمراض، والاهتمام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية لإسكان العمال، والحرص على ألا تكون مساكن العمالة العشوائية بؤرًا موبوءةً سواءً داخل الأحياء السكنية أو خارجها.

من جهة أخرى قامت لجنة تنظيم تجارة الحديد المستعمل "السكراب والخردة" التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية، برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة ومشاركة الجهات ذات العلاقة، بجولات ميدانية أسفر عنها إغلاق موقع يعمل بدون ترخيص، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المواد الموجودة وتسليم الموقع لبلدية الشرائع الفرعية لاستكمال الإجراءات النظامية.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
09:15 AM

مكة المكرمة.. 22 جولة رقابية تنتهي بضبط 14 مسكنًا تكدست فيه العمالة

ضمن الأعمال الرقابية للجنة التفتيش للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفّذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للمنشآت التجارية- 22 جولة رقابية؛ وذلك ضمن الأعمال الرقابية للجنة التفتيش على مساكن العمال للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار ‫فيروس كورونا.

وأكدت إدارة مراقبة المواد الغذائية والأسواق، ضبط 14 مسكنًا مخالفًا به "تكدس" خلال شهر صفر الماضي؛ مشددةً على أهمية الحفاظ على سلامة العمالة منعًا لتفشي الأمراض، والاهتمام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية لإسكان العمال، والحرص على ألا تكون مساكن العمالة العشوائية بؤرًا موبوءةً سواءً داخل الأحياء السكنية أو خارجها.

من جهة أخرى قامت لجنة تنظيم تجارة الحديد المستعمل "السكراب والخردة" التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية، برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة ومشاركة الجهات ذات العلاقة، بجولات ميدانية أسفر عنها إغلاق موقع يعمل بدون ترخيص، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المواد الموجودة وتسليم الموقع لبلدية الشرائع الفرعية لاستكمال الإجراءات النظامية.

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