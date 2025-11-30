جنيف.. "الصحة العالمية" تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة أوميكرون

حذرت: اللقاحات الحالية قد لا تكون فعالة ضد المتحور الجديد

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، الأفراد إلى توخي الحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لوقف انتشار عدوى المتغير الجديد أوميكرون، والالتزام بالتباعد وتجنب الأماكن المزدحمة، والتهوية وغسل اليدين وارتداء الأقنعة، مشيرة إلى أن التقارير أفادت بوجود مخاوف لدى واحدة من كبرى شركات الصناعات الدوائية بأن اللقاحات الحالية قد لا تكون فعالة ضد أوميكرون.



وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان لاندماير: إن الأدلة الأولية تشير إلى سرعة انتقال العدوى بأوميكرون، وقدرة الفيروس على اختراق المناعة، وأن العلماء يتسابقون لفهم مدى ضراوة المتغير الجديد، ومدى فعالية اللقاحات الحالية في مواجهته.



وأضاف أن المنظمة ستُصدر في وقت متأخر من اليوم إرشادات بشأن إجراءات السفر الدولي.



وعلى الرغم من المخاوف بأن لا تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد أوميكرون، دعا المتحدث إلى توسيع نطاق التلقيح، مشيرًا إلى أن فيروس كوفيد 19 لا زال موجودًا ومنتشرًا.