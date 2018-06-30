تأهلت لدور الثمانية.. فرنسا تلقي أرجنتين "ميسي" خارج المونديال

ينتظر الفائز من أوروجواي والبرتغال

حجز منتخب فرنسا مكانه في دور الثمانية من مونديال روسيا بعد أن أسقط نظيره منتخب الأرجنتين خارج البطولة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "كازان أرينا"في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم .



منح انطون غريزمان التقدم لفرنسا مبكراً منذ الدقيقة 13 من علامة الجزاء وعدل أنخل دي ماريا النتيجة بتسديدة رائعة بعيدة المدى من على بعد 25 متراً تقريباً غالطت الحارس الفرنسي هوغو لوريس بالدقيقة 41، وأضاف زميله غابريل ميركادو الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني وتمكن بنجامان بافار من إعادة المباراة إلى نقطة التعادل بتصويبه صاروخية عند الدقيقة 57 قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثالث لفرنسا من مجهود فردي عند الدقيقة 64 ليعود ذات اللاعب بعد4 دقائق ليعزز النتيجة بالهدف الرابع وقلص أغويرو النتيجة بتسجيله الهدف الثالث برأسية جميلة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع .

وسيواجه المنتخب الفرنسي الفائز من مواجهة الأورغواي والبرتغال في دور الثمانية .