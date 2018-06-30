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تأهلت لدور الثمانية.. فرنسا تلقي أرجنتين "ميسي" خارج المونديال

ينتظر الفائز من أوروجواي والبرتغال

حجز منتخب فرنسا مكانه في دور الثمانية من مونديال روسيا بعد أن أسقط نظيره منتخب الأرجنتين خارج البطولة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "كازان أرينا"في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم .


منح انطون غريزمان التقدم لفرنسا مبكراً منذ الدقيقة 13 من علامة الجزاء وعدل أنخل دي ماريا النتيجة بتسديدة رائعة بعيدة المدى من على بعد 25 متراً تقريباً غالطت الحارس الفرنسي هوغو لوريس بالدقيقة 41، وأضاف زميله غابريل ميركادو الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني وتمكن بنجامان بافار من إعادة المباراة إلى نقطة التعادل بتصويبه صاروخية عند الدقيقة 57 قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثالث لفرنسا من مجهود فردي عند الدقيقة 64 ليعود ذات اللاعب بعد4 دقائق ليعزز النتيجة بالهدف الرابع وقلص أغويرو النتيجة بتسجيله الهدف الثالث برأسية جميلة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع .

وسيواجه المنتخب الفرنسي الفائز من مواجهة الأورغواي والبرتغال في دور الثمانية .

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تأهلت لدور الثمانية.. فرنسا تلقي أرجنتين "ميسي" خارج المونديال
سبق

حجز منتخب فرنسا مكانه في دور الثمانية من مونديال روسيا بعد أن أسقط نظيره منتخب الأرجنتين خارج البطولة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "كازان أرينا"في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم .


منح انطون غريزمان التقدم لفرنسا مبكراً منذ الدقيقة 13 من علامة الجزاء وعدل أنخل دي ماريا النتيجة بتسديدة رائعة بعيدة المدى من على بعد 25 متراً تقريباً غالطت الحارس الفرنسي هوغو لوريس بالدقيقة 41، وأضاف زميله غابريل ميركادو الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني وتمكن بنجامان بافار من إعادة المباراة إلى نقطة التعادل بتصويبه صاروخية عند الدقيقة 57 قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثالث لفرنسا من مجهود فردي عند الدقيقة 64 ليعود ذات اللاعب بعد4 دقائق ليعزز النتيجة بالهدف الرابع وقلص أغويرو النتيجة بتسجيله الهدف الثالث برأسية جميلة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع .

وسيواجه المنتخب الفرنسي الفائز من مواجهة الأورغواي والبرتغال في دور الثمانية .

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
07:18 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:12 AM

تأهلت لدور الثمانية.. فرنسا تلقي أرجنتين "ميسي" خارج المونديال

ينتظر الفائز من أوروجواي والبرتغال

A A A
محمود الحمد - الرياض
17
14,085

حجز منتخب فرنسا مكانه في دور الثمانية من مونديال روسيا بعد أن أسقط نظيره منتخب الأرجنتين خارج البطولة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "كازان أرينا"في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم .


منح انطون غريزمان التقدم لفرنسا مبكراً منذ الدقيقة 13 من علامة الجزاء وعدل أنخل دي ماريا النتيجة بتسديدة رائعة بعيدة المدى من على بعد 25 متراً تقريباً غالطت الحارس الفرنسي هوغو لوريس بالدقيقة 41، وأضاف زميله غابريل ميركادو الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني وتمكن بنجامان بافار من إعادة المباراة إلى نقطة التعادل بتصويبه صاروخية عند الدقيقة 57 قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثالث لفرنسا من مجهود فردي عند الدقيقة 64 ليعود ذات اللاعب بعد4 دقائق ليعزز النتيجة بالهدف الرابع وقلص أغويرو النتيجة بتسجيله الهدف الثالث برأسية جميلة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع .

وسيواجه المنتخب الفرنسي الفائز من مواجهة الأورغواي والبرتغال في دور الثمانية .

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