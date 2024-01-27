"تنفيذي الألكسو" بالعلا يخرج بـ18 قراراً.. وتشكيل لجنة لإعادة النظر بنظامه الداخلي

المقبل: المجلس يعمل بشكل مؤسسي مما جعل 8 دول تترأس لجاناً داخلية لأول مرة

أقر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تشكيل لجنة لإعادة النظر في أحكام النظام الداخلي للمجلس التنفيذي برئاسة السعودية وعضوية 9 دول هي الإمارات، تونس، السودان، الصومال، فلسطين، الكويت، مصر، المغرب، وموريتانيا، وذلك انطلاقاً من المتغيرات الدولية ومتطلبات خطة العمل المستقبلي للمنظمة، وحرصاً على مواصلة مسارات تطوير آليات عمل المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لتمكينه من لعب دور أكبر فعالية في دعم مجالات عملها التربوية والثقافية والعلمية وفي مجال المعلومات والاتصال.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي في محافظة العلا في السعودية، حيث قدم رئيس المجلس التنفيذي لـ"الألكسو" هاني المقبل شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على الموافقة الكريمة والدعم الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع المجلس التنفيذي.

وأضاف: " أعبّر عن تقديري وامتناني لوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، على الدعم اللامحدود لإقامة هذا الاجتماع"، مشيراً إلى القيمة الحضارية التاريخية التي تتمتع بها العلا التي يعود الاستيطان البشري فيها إلى 4 آلاف عام.

وقال المقبل: "أعضاء المجلس التنفيذي مسرورون جداً باختيار هذا المكان، مع الأخذ في الاعتبار أن المنظمة تركز على التربية والثقافة والعلوم، وانعقاد الاجتماع في هذا المكان يعزز من دور المنظمة، وبحسب آراء أعضاء المجلس التنفيذي كان اختيار العلا أكثر من رائع، لا سيما أنها أرض الحضارات القديمة التي عرفت بأهميتها التاريخية والجيولوجية والجغرافية، واستمدت أهميتها من كونها نقطة التقاء ثلاث قارات وبوابة شبه الجزيرة العربية إلى الشرق والغرب".

ومن جهته، قدم مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ولمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ووزير الثقافة على الاستضافة الكريمة في المكان المميز كمحافظة العلا، مؤكداً أن اختيار العلا كمستضيف لاجتماع المجلس التنفيذي ساهم في إنجاح هذا الاجتماع.

وأردف: "هي بتاريخها وجبالها وقامتها الثقافية أعطت للاجتماع تميزاً كبيراً جداً".

وقدم ولد أعمر شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على رئاستها للمجلس التنفيذي من خلال الأستاذ هاني المقبل الذي عكس روحاً جديدة في المنظمة وعمل على بناء خارطة طريق للمجلس التنفيذي بالتشاور والتنسيق مع أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن القرارات التي اتخذت اليوم جزء من عمل المجلس التنفيذي منذ رئاسته قبل 6 أشهر.

وقال ولد أعمر إن منظمة الألكسو وفي إطار إستراتيجيتها تعمل على تسليط الضوء على المناطق الثقافية والتراثية في الدول العربية، واليوم بإقامة هذا الاجتماع في هذه المدينة العريقة ثقافياً يُعد تسليطاً للضوء عليها، كما منح الفرصة لممثلي 21 دولة عربية لرؤية العلا وهذا التاريخ العريق.

وبالعودة إلى المقبل قال خلال المؤتمر الصحفي إن المجلس التنفيذي لـ"الألكسو" يشهد عملاً مؤسسياً ومشاركة فاعلة من جميع الدول الأعضاء، من خلال بناء الرؤى المشتركة وتبني المتفق عليها، مما جعل 8 دول تترأس لجاناً داخل المجلس بعضوية عدد من الدول في كل لجنة، وهو ما يسهم في تطوير أعمال المنظمة الإستراتيجية ودعم المنظمة بهدف الانتقال بها إلى مرحلة تحقيق الغايات والأهداف التي بنيت من أجلها من خلال العمل الجماعي.

وقال المقبل إن الاجتماع خلص إلى 18 قراراً شمل جميع مجالات عمل المنظمة، من بينها تشكيل 4 لجان فنية دائمة لدعم أعمال المنظمة في مجالاتها وهي:

لجنة التربية برئاسة الصومال وعضوية: (الأردن، تونس، جيبوتي، جزر القمر، الكويت).

لجنة الثقافة برئاسة الإمارات وعضوية: (البحرين، السعودية، فلسطين، لبنان، موريتانيا).

لجنة العلوم والبحث العلمي برئاسة مصر وعضوية: (ليبيا، السودان، المغرب، الكويت).

لجنة المعلومات والاتصال برئاسة المغرب وعضوية: (العراق، ليبيا).

وأشار المقبل إلى تشكيل لجنة دائمة للشباب بعضوية شاب من كل دولة عربية يتم ترشيحه من الدول، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة.

وشملت القرارات ولأول مرة في تاريخ المنظمة تشكيل لجنة الشراكات وتنويع مصادر التمويل بالمنظمة برئاسة عمان وعضوية الإمارات، الصومال، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، اليمن، نظراً لكون الشراكات خياراً إستراتيجياً ومكوناً من مكونات رؤية المنظمة المستقبلية وسبيلاً إلى نشر رسالتها المعرفية.

ووفقاً للمقبل فقد وافق المجلس على إنشاء جائزة باسم "الألكسو"، وإعادة الجوائز المتوقفة، وتشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة لبنان وعضوية: الإمارات، عمان، الكويت، مصر، إضافة إلى إقرار تشكيل لجنة تعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة برئاسة البحرين وعضوية الأردن، الإمارات، تونس، الكويت.

وخلال المؤتمر الصحفي كشف المقبل عن انتخاب ممثل البحرين الدكتورة لبنى صليبيخ نائباً لرئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن القرارات تضمنت إقرار مشروع الموازنة والبرامج لعامي 2023 – 2024م، وإقرار مشروع الموازنة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2023 – 2024م، وإقرار الموازنة الخاصة للمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لعامي 2023 – 2024م.

وقال هاني المقبل: نؤمن جميعاً أن نجاح عملنا في المجلس التنفيذي، سيكون مرهوناً باستخدام الأدوات الجديدة، والتأثير في المجتمعات العربية، وتحديد المستهدفات بوضوح، في ظل تغير العالم وتنوع الأدوات، مما يحتم معرفة الواقع والأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها، مؤكداً أنه على المجلس التنفيذي أن يتحدى نفسه في مسار عمله اليوم، لا سيما أن الواقع الحالي أقل من طموح أعضاء المجلس، مما يجعل الجميع أمام خيار البدء في تغيير الأدوات والاستفادة من كل الفرص، وابتكار وتهيئة الفرص الأخرى، لتحقيق الغايات والأهداف.

وتضمن المؤتمر الصحفي الإشارة إلى موافقة المجلس على مشروع جدول أعمال المجلس التنفيذي بالصيغة المرفقة، على أن تناقش كافة البنود في جلسات عامة، والموافقة على مشروع الجدول الزمني لأعمال المجلس التنفيذي.

وفي ذات السياق، أقر المجلس التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشروع البرنامج الزمني للدورة العادية 116 للمجلس التنفيذي، فيما وافق على تعيين السادة أعضاء المجلس التنفيذي الجدد والترحيب بهم، والإحاطة بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.