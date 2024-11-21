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"الطيران المدني" يرسي عقد التغطية الرادارية لخدمات الملاحة الجوية السعودية

مع شركة أبرار للاتصالات وتاليس.. بحضور رئيس الهيئة في معرض دبي

أرست الهيئة العامة للطيران المدني مشروع تعزيز التغطية الرادارية والاتصالات لخدمات الملاحة الجوية السعودية لإدارة المشروع.

ووقّع الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني، عقد مشروع التغطية الرادارية والاتصالات، مع شركة أبرار للاتصالات وتاليس، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، في معرض الطيران بدبي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية في منطقة جنوب شرق المملكة كمشروع استراتيجي؛ لاحتواء عدد أكبر من الرحلات بشكل آمن وفعال، وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030وكجزء من تعزيز دور المملكة الريادي في المنطقة.

وتمتلك خدمات الملاحة الجوية السعودية الخبرات والإمكانيات اللازمة لإدارة المشروع الذي يهدف لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية، كمشروع استراتيجي لمواكبة نمو الحركة الجوية، وكانت الملاحة الجوية قد أنجزت مشروع تنفيذ وتركيب وتشغيل الأنظمة الملاحية لمطار خليج نيوم في زمن قياسي "77 يوماً".

الطيران المدني خدمات الملاحة الجوية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" يرسي عقد التغطية الرادارية لخدمات الملاحة الجوية السعودية
سبق

أرست الهيئة العامة للطيران المدني مشروع تعزيز التغطية الرادارية والاتصالات لخدمات الملاحة الجوية السعودية لإدارة المشروع.

ووقّع الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني، عقد مشروع التغطية الرادارية والاتصالات، مع شركة أبرار للاتصالات وتاليس، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، في معرض الطيران بدبي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية في منطقة جنوب شرق المملكة كمشروع استراتيجي؛ لاحتواء عدد أكبر من الرحلات بشكل آمن وفعال، وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030وكجزء من تعزيز دور المملكة الريادي في المنطقة.

وتمتلك خدمات الملاحة الجوية السعودية الخبرات والإمكانيات اللازمة لإدارة المشروع الذي يهدف لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية، كمشروع استراتيجي لمواكبة نمو الحركة الجوية، وكانت الملاحة الجوية قد أنجزت مشروع تنفيذ وتركيب وتشغيل الأنظمة الملاحية لمطار خليج نيوم في زمن قياسي "77 يوماً".

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
04:21 PM

"الطيران المدني" يرسي عقد التغطية الرادارية لخدمات الملاحة الجوية السعودية

مع شركة أبرار للاتصالات وتاليس.. بحضور رئيس الهيئة في معرض دبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أرست الهيئة العامة للطيران المدني مشروع تعزيز التغطية الرادارية والاتصالات لخدمات الملاحة الجوية السعودية لإدارة المشروع.

ووقّع الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني، عقد مشروع التغطية الرادارية والاتصالات، مع شركة أبرار للاتصالات وتاليس، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، في معرض الطيران بدبي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية في منطقة جنوب شرق المملكة كمشروع استراتيجي؛ لاحتواء عدد أكبر من الرحلات بشكل آمن وفعال، وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030وكجزء من تعزيز دور المملكة الريادي في المنطقة.

وتمتلك خدمات الملاحة الجوية السعودية الخبرات والإمكانيات اللازمة لإدارة المشروع الذي يهدف لتعزيز التغطية الرادارية والاتصالات الملاحية، كمشروع استراتيجي لمواكبة نمو الحركة الجوية، وكانت الملاحة الجوية قد أنجزت مشروع تنفيذ وتركيب وتشغيل الأنظمة الملاحية لمطار خليج نيوم في زمن قياسي "77 يوماً".

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