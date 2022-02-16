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اتفاقية ربط إلكتروني بين مؤسسة النقد و"الزكاة والدخل" ببرنامج "تنفيذ"

بهدف تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، الموافق 16 / 2 / 2020م، اتفاقية للربط الإلكتروني بين المؤسسة والهيئة؛ للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ"؛ الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ"، إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ عن شكره لمحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي؛ لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.

الجدير بالذكر أنه تمّ تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق"، التي ستحوّل قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد، إلى مزوّد للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاقية ربط إلكتروني بين مؤسسة النقد و"الزكاة والدخل" ببرنامج "تنفيذ"
سبق

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، الموافق 16 / 2 / 2020م، اتفاقية للربط الإلكتروني بين المؤسسة والهيئة؛ للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ"؛ الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ"، إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ عن شكره لمحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي؛ لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.

الجدير بالذكر أنه تمّ تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق"، التي ستحوّل قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد، إلى مزوّد للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:55 AM
اخر تعديل
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:47 PM

اتفاقية ربط إلكتروني بين مؤسسة النقد و"الزكاة والدخل" ببرنامج "تنفيذ"

بهدف تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، الموافق 16 / 2 / 2020م، اتفاقية للربط الإلكتروني بين المؤسسة والهيئة؛ للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ"؛ الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ"، إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ عن شكره لمحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي؛ لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.

الجدير بالذكر أنه تمّ تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق"، التي ستحوّل قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد، إلى مزوّد للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.

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