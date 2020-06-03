شاهد.. مدير "صحة المدينة" يتفقد المجمع الصحي بينبع والمحاجر الصحية لكورونا

ثمَّن جهود الرعاية الطبية وتذليل كل العقبات من أجل سلامة المرضى

تفقَّد المدير العام للشؤون الصحية الرئيس التنفيذي المكلف للتجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور محمد الخلاوي، المجمع الصحي بمحافظة ينبع، وبدأ بمستشفى ينبع العام والمراكز الصحية والمحاجر الصحية المتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، تفقَّد "خلاوي" مع مرافقيه المحاجر الصحية بالمحافظة، ومستشفى ينبع العام، وشمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والعناية المشددة للأطفال والكبار، وقسم الأطفال، وشؤون المرضى، والمختبر، وأقسام العزل بالمستشفى، وقسم النقل الإسعافي.

كما تفقد الخدمات المقدَّمة بالمستشفى للمرضى مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية كافة للوقوف على سير العمل. كما زار العيادات الخارجية، والمرضى المنومين بالمستشفى، واطمأن على الخدمة المقدمة لهم مقدمًا شكره للكوادر الطبية والإدارية على تفانيهم في خدمة المرضى، وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمراجعين.

كما تفقد أيضًا مركز صحي البندر الجديد للاطلاع على سير تجهيزات المبنى، وقام بمتابعة أعمال تجديد مبنى مركز صحي السميري؛ وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي.

والتقى "خلاوي" خلال زيارته التفقدية الطواقم الطبية والفنية والإدارية في المحافظة مشيدًا بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه المرضى، ومثمنًا الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية، ومتابعتهم، وتذليل كل العقبات من أجل سلامة وراحة المرضى المنومين.. مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقوف على سير العمل بالمجمع الصحي بمحافظة ينبع والمراكز التابع لها والمحاجر الصحية للتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية وآلية تطبيقها.

وأكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أهمية متابعة الخدمات الصحية المقدمة، والسعي إلى توفيرها في المحافظة وفق أعلى المعايير، ولاسيما أن الصحة تحظى باهتمام ودعم كبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله -.

وحث الدكتور خلاوي جميع الكوادر الصحية العاملة بالمحافظة على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين، والحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لخدمة هذا الوطن المعطاء.

فيما التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة. ونوه المحافظ بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الصحي من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله-، ودعم ومتابعة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، لكل ما يتعلق بالخدمات الصحية بالمنطقة، وينبع بشكل خاص.

كما تمت مناقشة ما يتعلق بالمشاريع الصحية بالمحافظة ومراكزها، والجهود المبذولة من الجهات الصحية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

وأطلع الخلاوي محافظ ينبع على سير العمل بالمرافق الصحية بالمحافظة، وما يُبذل من أعمال وجهود.

وفي ختام اللقاء قدم المدير العام للشؤون الصحية شكره وتقديره وفريق العمل معه لمحافظ ينبع على ما يجده القطاع الصحي بينبع من دعم واهتمام، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.



